Las acciones argentinas rebotan con fuerza este miércoles 8 de abril, ante una mejora en el clima internacional tras la tregua anunciada entre Estados Unidos e Irán.

Tras el anuncio de cese al fuego poco antes de que venciera el plazo que había fijado el presidente norteamericano DonaldTrump para que Irán abriera el estrecho de Ormuz, los mercados de todo el mundo reaccionaron de manera positiva.

Riesgo país se desploma a 551 puntos y los bonos argentinos trepan tras la tregua global

Es así como los ADRs argentinos registran fuertes subas de hasta 7,6%, lideradas por Banco Macro. Le siguen Grupo Supervielle (+7,5%), BBVA Argentina (+7,3%) y Grupo Financiero Galicia (+5%).

En contraste, se observan caídas en las empresas vinculadas a la energía, entre ellas Transportadora de Gas del Sur (-5,3%), YPF (-4,9%) y Pampa Energía (-3,3%).

Por otra parte, el S&P Merval acompaña la tendencia positiva y avanza 0,7% hasta los 2.994.213,89 puntos. En dólares avanza 1,3% en el día hasta los 2026 puntos. En el día de ayer, el S&P Merval en pesos cedió 1,1% a 2.972.629,43 puntos.

Bautista Aboy, Portfolio Manager de Mills Capital destaca que en lo que va del año "el Merval cae 4,8% en dólares, frente a -5% del S&P 500, pero contra un índice LATAM que sube +10% y emergentes globales que apenas ceden 1,4%, queda claro que Argentina sigue siendo el rezagado de la región. A un año, la foto es aún más elocuente: +2% del Merval versus +15% del S&P, +28% del EEM y +48% de LATAM".

En el día de la fecha, y dentro del panel líder, se destacan las subas de Banco Macro (+5%), Edenor (+3,6%), Comercial del Plata (+3,5%) y BBVA (+3%). En el otro extremo, las bajas son encabezadas por YPF (-5%), Transportadora de Gas del Sur (-2,6%) y Telecom (-2,1%).

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este miércoles 8 de abril, el dólar oficial cotiza a $1.355 para la compra y a $1.405 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.386. El dólar Blue cotiza a $1370 para la compra y a $1.390 para la venta.

Respecto a la jornada de ayer, el dólar oficial tiene una reducción de 10 pesos tanto para su valor de compra como para el de venta, mientras que el dólar mayorista cae 6 pesos y el dólar Blue redujo su valor en 10 pesos para la compraventa.

Mejoras en el clima global

Todas estas subas acompañan el clima global. De hecho, los principales índices de Wall Street cotizan con importantes rebotes: el Nasdaq 100 aumenta 2,8%, el S&P 500 gana 2,4% y el Dow Jones 2,8%.

La plataforma de inversiones IOL destaca que los precios del petróleo se desplomaron casi un 15% este miércoles luego del anuncio del auto al fuego. Esta fuerte caída se profundizó tras el anuncio de que Washington colaborará para aliviar la congestión del transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz.

Por su parte, el barril de crudo Brent se comercializa en el nivel de los US$ 91,03, mientras que el de Texas se negocia en los US$ 92,40.

En cuanto al mercado cripto, Bitcoin (BTC) escala hasta rozar los US$ 72.000 impulsado por el alivio geopolítico. La criptomoneda líder saltó un 4,7%, encabezando un rally generalizado en los activos de riesgo.

En sintonía con Bitcoin, Ethererum (ETH) subió casi un 7% y otras monedas alternativas como Solana (SOL) registraron ganancias de hasta el 8%, reflejando una recuperación masiva de la confianza y apetito por el riesgo.

El Banco Mundial anticipa un fuerte crecimiento de la economía argentina

En un reciente informe, el Banco Mundial proyecta que el PBI argentino crecerá un 3,6% en 2026 y un 3,7% en 2027. Estas cifras contrastan con el 1,6% previsto para Brasil o el 1,3% para México en el mismo período.

“La economía argentina ha emergido como la principal excepción al alza, ya que la estabilización y las reformas han mejorado las expectativas y las condiciones financieras”, planteó el documento Panorama Económico de América Latina y el Caribe, difundido hoy por el Banco Mundial

El organismo prevé para el conjunto de la región un crecimiento del PBI del 2,1% en 2026, por debajo del 2,5% alcanzado el año pasado y una cifra que califica como "insuficiente" para generar avances significativos en el bienestar de la población. Este desempeño sitúa a la región nuevamente entre las de crecimiento más lento en el orden mundial.

FN