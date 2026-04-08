Las acciones europeas arrancaron la rueda del miércoles 8 de abril con un rally generalizado después de que el mercado reciba con optimismo el alto el fuego condicional entre Estados Unidos e Irán. La mejora del clima financiero se extiende a la mayoría de los sectores y se apoya en la expectativa de que la tregua permita descomprimir las tensiones en Medio Oriente, sobre todo por la reapertura del Estrecho de Ormuz. En ese marco, los inversores vuelven a tomar riesgo y premian a los papeles más sensibles a una baja del costo energético y a una mejora del escenario global.

Aplausos, advertencias y una mesa en Islamabad: el mapa que abrió la tregua entre Trump e Irán

Entre los mayores ganadores aparecen los fabricantes de autos alemanes y las compañías de lujo, dos segmentos muy expuestos al ciclo económico y al humor del mercado. Porsche SE, Mercedes-Benz, Porsche AG, Volkswagen y BMW avanzan entre 4% y 7%, mientras que Kering, LVMH y Hermès suben en torno de 6% a 7%. El movimiento muestra que el mercado apuesta a una normalización parcial del contexto internacional y a un alivio sobre costos, consumo y comercio, en una rueda marcada por la fuerte recuperación de los sectores más castigados por la volatilidad reciente.

El rebote también alcanza con fuerza al sector bancario y al tecnológico. Commerzbank escala casi 10% y Deutsche Bank gana 7,3%, mientras que los bancos españoles —BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Santander y Unicaja— avanzan entre 3,5% y 8%.

En Francia, BNP Paribas, Société Générale y Crédit Agricole suben entre 5% y 10%, y el índice bancario italiano trepa 6,5%. A la vez, los fabricantes europeos de chips también se disparan: BESI, ams International, ASML, Soitec y STMicroelectronics suben entre 5% y 11%. En contraste, las energéticas quedan del lado perdedor de la jornada, golpeadas por el derrumbe del Brent y del WTI, que caen con fuerza tras conocerse la tregua.

Después de semanas atravesadas por la tensión bélica en Medio Oriente y por el temor a un shock energético de mayor escala, el anuncio de una tregua temporal entre Estados Unidos e Irán provocó una reacción inmediata en los activos financieros: caen con fuerza el petróleo y el gas, suben las bolsas y retrocede el dólar, que hasta ahora funcionaba como refugio en medio de la incertidumbre.

La clave de esa reacción pasa por el Estrecho de Ormuz. El acuerdo incluye la reapertura de este corredor estratégico para el comercio mundial.

“Es un cambio de mercado masivo”, resumió Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB Traders, en declaraciones a AFP. Según la analista, el principal motor del rebote bursátil es la expectativa de que el acuerdo permita restablecer el flujo de mercaderías a través de Ormuz, un punto neurálgico para la economía mundial.

Las bolsas de Asia también festejan

En Asia, el movimiento también es contundente. El Nikkei de Tokio cierra con una suba de 5,4%, mientras Hong Kong avanza 3,1% y Shanghái suma 2,7%. Los futuros en Estados Unidos también muestran mejoras antes de la reapertura de Wall Street, al tiempo que los mercados de Medio Oriente acompañan el rebote.

El repunte no se distribuye de manera uniforme. Entre los sectores que más suben aparecen las mineras, los bancos y las aerolíneas, con alzas superiores al 10% en algunos casos. La lógica es clara: son compañías que se benefician de un escenario de menor tensión energética, menores costos de combustible y mayor apetito global por riesgo.

El comercio mundial bajo presión: desvíos, cuellos de botella y costos en aumento

En cambio, las grandes empresas energéticas corrigen a la baja después de haber sido algunas de las principales ganadoras durante el tramo más agudo de la guerra.

El petróleo perfora los US$95

La corrección más visible aparece en el mercado energético. El Brent del Mar del Norte baja 13,9% y se ubica en US$94,05 por barril, mientras el West Texas Intermediate retrocede 16,3% hasta US$94,57. La caída marca un quiebre respecto de la dinámica previa, cuando la guerra y el cierre de Ormuz habían disparado los precios por el temor a una disrupción prolongada en la oferta.

También los precios de la gasolina en Europa bajan con fuerza. Según AFP, retroceden 20% tras conocerse la tregua. El movimiento refleja el alivio de un mercado que venía incorporando costos crecientes de energía y transporte en medio de un conflicto que no sólo deja miles de muertos, sino que también golpea a la economía global.

El dólar afloja, pero la cautela sigue

La mejora del clima financiero también impacta sobre el mercado cambiario. El dólar, que durante la crisis actúa como refugio, pierde terreno frente al euro, el yen y la libra esterlina. El euro sube a US$1,1685, la libra avanza a US$1,3436 y el dólar cae a 158,42 yenes.

Ese movimiento muestra una reversión parcial del posicionamiento defensivo de los inversores, que vuelven a mirar activos de mayor riesgo. Sin embargo, el mercado no da por descontado un regreso inmediato a la normalidad.

Matthew Ryan, responsable de estrategia de mercado en Ebury, advierte ante AFP que la volatilidad puede seguir alta en los próximos días. La razón es que los operadores todavía evalúan tanto los detalles de la negociación como la evidencia concreta de reanudación del tráfico marítimo. Si las conversaciones se debilitan o si la actividad en Ormuz sigue siendo limitada, los precios del petróleo y el dólar pueden volver a cambiar de dirección con rapidez.

En paralelo a la reacción financiera, empiezan a aparecer señales concretas de reanudación del tránsito marítimo. El monitor MarineTraffic informa que dos barcos ya atraviesan el estrecho desde que Irán acepta reabrir la vía. Además, Trump asegura que Estados Unidos ayudará a gestionar el aumento del tráfico, mientras armadores y fletadores se preparan para mover embarcaciones que quedan atrapadas en el Golfo.

La dimensión del problema logístico sigue siendo enorme. Lloyd’s List estima que unos 800 barcos se ven afectados por las restricciones. Y aun con la reapertura, la normalización no será inmediata. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo advierte que los suministros y precios del combustible para aviones tardarán meses en estabilizarse, por el daño que ya sufre la capacidad de refinación en Medio Oriente.

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