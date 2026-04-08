El comercio mundial bajo presión: desvíos, cuellos de botella y costos en aumento

La escalada del conflicto en Medio Oriente no solo tensiona mercados energéticos o financieros: está reconfigurando, en tiempo real, el funcionamiento de las cadenas logísticas globales.

Hoy, el comercio exterior se mueve en un escenario atravesado por desvíos forzados, interrupciones operativas y crecientes niveles de congestión. La combinación de estos factores no solo encarece el transporte, sino que también introduce incertidumbre en los tiempos de entrega, afectando tanto a exportadores como a importadores.

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Uno de los principales impactos se observa en las rutas marítimas más sensibles. El deterioro de las condiciones de seguridad en puntos estratégicos obliga a las navieras a suspender servicios o redirigir sus buques hacia trayectos más largos.

Esta reconfiguración, lejos de ser neutra, implica mayores costos de combustible, incremento en las primas de seguro y una utilización menos eficiente de la flota global.

El impacto inmediato es un alargamiento de los tiempos de tránsito. Pero el problema no termina ahí. Al desplazarse grandes volúmenes de carga hacia rutas alternativas, los puertos que funcionan como nodos secundarios comienzan a saturarse. Así, lo que empieza como una disrupción localizada, se transforma rápidamente en un fenómeno de congestión extendida.

Ese “efecto dominó” es hoy uno de los rasgos más visibles de la crisis. Terminales que no estaban preparadas para absorber semejante volumen enfrentan limitaciones operativas, lo que se traduce en demoras, acumulación de contenedores y una menor rotación de buques. El resultado es un sistema que pierde fluidez y gana fricción en cada eslabón.

Nuevos recorridos, más costos y los recargos

A este cuadro se suma un componente adicional: los recargos. En contextos de alta incertidumbre, las navieras trasladan parte del riesgo a los precios mediante cargos adicionales vinculados a conflictos, desvíos o condiciones extraordinarias. Esto genera una presión directa sobre los costos logísticos a nivel global, lo que termina afectando a toda la cadena de valor.

El panorama, además, no ofrece señales de alivio inmediato. Por el contrario, distintos indicadores sugieren que la situación podría agravarse antes de estabilizarse.

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La persistencia del conflicto mantiene elevada la incertidumbre, lo que dificulta la planificación y obliga a las empresas a operar en modo reactivo, ajustando decisiones sobre la marcha.

En este contexto, el comercio global muestra una vez más su alta dependencia de ciertos corredores estratégicos. Cuando estos puntos críticos se ven comprometidos, el sistema no se detiene, pero sí se vuelve más costoso, más lento y menos previsible.

La enseñanza es clara: la eficiencia lograda en años de optimización logística convive con una fragilidad estructural. Y cuando esa debilidad se expone, como ocurre hoy en Medio Oriente, la consecuencia no queda acotada a una región, sino que se expande rápidamente a escala global.

(*) Especialista en logística, Gerente General de Outland Logistics