Con el fin de conservar el consumo, algunos comercios no aplican “el 100% del aumento en la góndola”

El supermercadista, Daniel Acuña, dialogó con Canal E y analizó la evolución del consumo, los aumentos en góndola y el cambio en el comportamiento de los clientes en un contexto de menor poder adquisitivo.

En un contexto de caída del consumo, Daniel Acuña explicó que los precios siguen subiendo, aunque de manera moderada. “Si bien estamos recibiendo algunos aumentos, van de la mano del aumento propio de la inflación”, señaló.

Las distintas estrategias para conservar el consumo

En ese sentido, detalló que los incrementos actuales no son abruptos: “Quizás sí recibamos algún aumento de entre un 5% y un 7% de alguna lista de algún proveedor”. Además, remarcó diferencias entre empresas: “Las empresas multinacionales que necesitan sí o sí acoplarse al número de inflación”, mientras que otras más chicas “prefieren absorber algún incremento”.

Acuña también explicó cómo impacta esto en la rentabilidad del sector. “No aplicamos el 100% del aumento en la góndola y absorbemos lo más que podamos de ese porcentaje de aumento”, afirmó.

Esta estrategia busca evitar una mayor caída en las ventas: “Perjudicando nuestra rentabilidad pero favoreciendo a la venta”. Si bien hubo una leve mejora mensual, el panorama sigue siendo negativo: “Si lo comparamos con el año pasado, estamos muy por debajo, o sea, no son buenos números”.

Cambio de hábitos en los comercios

Uno de los cambios más relevantes es el fin del hábito de acumular productos. “Hoy en día el estoqueo no es positivo, no suma”, explicó el entrevistado. Esto responde a un nuevo escenario donde los precios no suben tan rápido como antes, lo que cambia la lógica de consumo.

Además, aclaró que los supermercados no rechazan listas de precios: “No hay una manera de rechazar una lista de precios”, aunque sí pueden ajustar sus compras. Otro punto clave es el endurecimiento de la financiación. “Hubo una baja en el crédito”, indicó.