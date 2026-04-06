Bonos CER con tasas negativas de hasta 8%: qué hacer con la renta fija en pesos hoy

El mercado financiero argentino arrancó la semana con un tono neutro, procesando el arbitraje de la rueda internacional del jueves, mientras los inversores siguen de cerca la dinámica de tasas, inflación y crédito. Así lo analizó Nicolás Borra en diálogo con Canal E.

El especialista repasó el comportamiento del Merval, la oportunidad en el sector bancario, las perspectivas de inflación y el debate en torno a los bonos CER y el nuevo plazo fijo UVA del Banco Nación.

Un Merval neutro y rotación sectorial

El Merval opera en torno a un resultado neutro, oscilando entre +0,2% y -0,2% según el momento de la rueda. La jornada está marcada por un arbitraje con los ADR que cotizaron en Estados Unidos el jueves, mientras Argentina transitaba el feriado.

Los bancos muestran mayor predisposición a la entrada de capital. En cambio, las energéticas (con YPF a la cabeza) acumulan tres ruedas consecutivas de toma de ganancias tras el fallo judicial favorable a la empresa en el plano internacional. "Los bancos son una oportunidad porque se ve que el gobierno está haciendo mucho hincapié en poder bajar las tasas reales de interés para alivianar el crédito", señaló Borra.

Tasas a la baja: el Banco Nación como punta de lanza

El Banco Nación salió a ofrecer tasas para pymes del 25% anual, en una señal clara de la estrategia oficial de reducir el costo del crédito. Borra explicó que tres de cada cuatro préstamos en Argentina provienen de esa entidad, lo que le da un peso clave en la fijación de tasas del mercado.

El analista advirtió que el principal obstáculo para bajar las tasas minoristas no es solo la política monetaria, sino la carga impositiva y los costos financieros que encarecen el Costo Financiero Total (CFT) de los préstamos personales.

También identificó un problema estructural: muchos clientes trasladan su sueldo a billeteras virtuales apenas lo cobran, lo que reduce el flujo estable de depósitos en los bancos y complica el otorgamiento de crédito a tasas competitivas.

Inflación: el mercado espera más de 3% en marzo

Según Borra, los bonos CER anticipan una inflación de más del 3% para marzo, impulsada por aumentos en combustibles y útiles escolares. Para los meses siguientes, el mercado proyecta valores de entre 2,5% y 2,75% mensual, con una posible baja al 2% recién en diciembre.

"Si el gobierno empieza a aspirar con mayor velocidad para bajar la inflación, podemos tener una estanflación debido a la suba de energía y poca liquidez en la calle", advirtió el analista.

El Banco Central bajó los encajes del 50% al 45%, una señal positiva aunque todavía alta en términos regionales. Para Borra, una reducción más agresiva será necesaria para destrabar el crédito sin generar un cuello de botella.

Bonos CER: tasas negativas y una estrategia clara

Toda la curva de bonos CER con vencimiento en 2026 opera con tasas reales negativas. Los instrumentos más cortos rinden hasta un 8% negativo, mientras que el bono a diciembre de 2026 se ubica en apenas -0,3%.

Ante ese escenario, Borra recomendó posicionarse en el bono CER de diciembre como el tramo más corto conveniente. "Vas a captar un poco de esta inflación elevada versus una curva de LECAPs y BONCAPs que rinde 2,2% mensual", explicó.

El especialista también sugirió ir reduciendo posiciones en los SER de corto plazo, donde la tasa negativa ya resulta difícil de justificar frente al costo de oportunidad.

El plazo fijo UVA del Nación: ¿conviene?

Borra destacó como "una excelente alternativa" el nuevo plazo fijo que ofrece el Banco Nación: un instrumento a 90 días atado a la inflación (UVA), con pago mensual de intereses y una tasa adicional del 4,5% anual. El tope es de $5.000.000 por persona.

"Básicamente no tenés tasa negativa, tenés tasa positiva sobre la inflación", remarcó. La principal limitación es el tope de capital, que lo convierte en una herramienta útil para diversificar cartera pero no para inversores de mayor escala.

Respecto del costo para el Estado, Borra fue directo: ofrecer una tasa real positiva en este contexto inflacionario es caro, y por eso existen los topes. "Vendría a ser lo que más te está pagando en términos reales", concluyó.