Cuáles son las previsiones del merval para abril con la tensión geopolítica como foco

El economista, Lionel Fernández, en contacto con Canal E, analizó el escenario de los mercados para abril y destacó el rol de la geopolítica, la tasa de interés y la volatilidad argentina.

En el arranque de abril, los mercados operan bajo un clima de incertidumbre internacional. En este contexto, Lionel Fernández resumió que, “seguimos con el run run aire con el Ormuz, con el estrecho que dice que se puede cortar la guerra sin que abran el estrecho”, en referencia al impacto geopolítico global.

Cuál es el panorama del riesgo país

A nivel local, el foco está en el riesgo país y la dinámica de activos argentinos: “Todo lo que es el riesgo país todavía seguimos ahí en 600 y pico de puntos”.

Fernández destacó el buen desempeño reciente del equity, especialmente en energía: “Nos siguen buscando las energéticas, por ejemplo YPF el mes pasado dio 32.94”. Sin embargo, advirtió sobre posibles tomas de ganancias: “Pensar que te rinda un activo en un mes 33% como rinde YPF, uno toma ganancia”.

Toma de ganancias en YPF

También diferenció perfiles dentro del sector: “Vista es más ligado 100% con el petróleo, por ahí YPF más consumo interno”, marcando distintas exposiciones entre exportación y mercado local.

El entrevistado hizo hincapié respecto a las valuaciones actuales: “No está barato el equipo argentino de los bancos, pero el banco con estas tasas sigue sin poder prestar”.

Y planteó una mirada clave sobre riesgo y timing: “No compensa cuando estaba quizá a 20 dólares, bueno cuánto tenía para bajar, ahora estos precios se compensa comprar al de 30”.