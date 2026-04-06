Julio Gambina sobre el discurso de Caputo: "El ministro no miente, pero dice una parte de la verdad"

El economista Julio Gambina cuestionó las declaraciones del ministro de Economía Luis Caputo, quien afirmó que el consumo se encuentra en picos históricos. En diálogo con Canal E, Gambina advirtió que ese dato refleja solo una parte de la realidad económica argentina.

"El ministro no miente, pero dice una parte de la verdad", sintetizó el economista, y trazó un mapa de los sectores que crecen y los que retroceden en la Argentina de 2026.

Qué sectores crecen y cuáles caen

Gambina explicó que la economía argentina creció un 4,4% en 2025, pero ese número es un promedio que oculta una brecha profunda. Los sectores que traccionan son agro, minería, energía y el sector financiero.

Del otro lado, la industria, la construcción y el consumo popular muestran cierre de empresas, caída de salarios y despidos crecientes. "La mayoría de la población vive de salario o jubilación, y el crecimiento de la vida cotidiana de esa mayoría no es bueno", remarcó.

Un nuevo modelo productivo que reemplaza al tradicional

Para Gambina, detrás del discurso oficial hay un cambio estructural en el modelo económico del país. Las provincias históricamente más ricas (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) están cediendo protagonismo a nuevos territorios: Neuquén, San Juan y Catamarca, donde se concentran la energía y la minería.

Vaca Muerta es el símbolo más claro de esta transformación. Argentina pasó de hidrocarburos convencionales a no convencionales, con producción orientada principalmente a la exportación.

"La Argentina que hemos conocido hasta ahora no va a existir más", afirmó Gambina. Y agregó que algunos funcionarios ya insinúan que la población desempleada debería relocalizarse hacia las zonas de inversión.

Pobreza, desempleo y un dato que genera dudas

El economista reconoció que la pobreza bajó, en línea con la desaceleración inflacionaria, pero cuestionó la magnitud del descenso según la estadística oficial. "Bajó, pero no tanto como dice el dato oficial", señaló, y aclaró que se trata de un debate técnico y metodológico.

En paralelo, el desempleo aumentó, especialmente en los grandes centros urbanos: el conurbano bonaerense, el cordón industrial de Córdoba y el área metropolitana de Rosario. Esas mismas zonas son las que históricamente definen elecciones.

El escenario político de cara al 2027

Gambina planteó que Argentina atraviesa una crisis de representación política donde el peronismo y el radicalismo ya no explican las tendencias electorales. "Lo tradicional ya no explica la política argentina", sostuvo.

Para el oficialismo, el desafío es sostener el rumbo y buscar la reelección. Para la oposición, el interrogante es más profundo: "No alcanza solo con la crítica, hay que definir un programa económico-social distinto al que existía antes", advirtió.

También mencionó los escándalos que acumulan desgaste sobre el gobierno: la causa ANDIS, el caso Libra, el patrimonio del jefe de Gabinete y los préstamos del Banco Nación a funcionarios. "Pareciera que están empezando a entrar balas", dijo.

Tasas de interés: ¿incentivo o especulación?

Consultado sobre la baja de tasas, Gambina advirtió que el debate no puede reducirse a ese instrumento de manera aislada. Bajar la tasa puede fomentar el crédito y la reactivación, pero subirla atrae capitales especulativos y encarece el crédito al mismo tiempo.

"La Argentina está muy centrada en lo especulativo", señaló, y apuntó a la obsesión con el tipo de cambio como síntoma de esa lógica. Para el economista, las tasas solo tienen sentido dentro de un rumbo económico claro, algo que hoy está en disputa.

Sobre los dichos del ministro Caputo fue directo: "Un gobierno que está buscando confianza internacional y se manda con un improperio de esa naturaleza muestra la precariedad de lo que existe".