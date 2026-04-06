Ley de glaciares, créditos hipotecarios y Adorni: la agenda del Congreso para esta semana

La agenda legislativa de la semana arranca con una posible sesión el miércoles 8 de abril en la que se trataría la ley de glaciares. Así lo anticipó la periodista parlamentaria Mariana Mei en diálogo con Canal E.

También están en el radar del Congreso Nacional la llamada ley hojarasca, los créditos hipotecarios de legisladores y el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, previsto para el 29 de abril.

La ley de glaciares, cerca de convertirse en ley

El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado. Si el oficialismo logra los votos en Diputados el miércoles, sería la primera ley aprobada desde el inicio del período ordinario.

Las audiencias públicas previas convocaron una cantidad récord de inscriptos, aunque buena parte de los interesados quedó fuera de la nómina de oradores. La mayoría de quienes participaron se manifestó en contra de la modificación a la normativa vigente.

"Sería lo único que hasta el momento, desde que inició el período ordinario, podrían llegar a cumplimentar", señaló Mei. Lo demás, según la periodista, "quedó en el tintero".

La ley hojarasca vuelve al ruedo

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, podría concurrir al Congreso para defender la denominada ley hojarasca. El proyecto apunta a eliminar normativas que el oficialismo considera obsoletas, aunque algunas de sus disposiciones generan polémica.

De avanzar, Sturzenegger defendería el proyecto en la Comisión de Legislación General. May indicó que es probable que salga, aunque "a corto plazo".

Créditos hipotecarios de legisladores: el tema que cruza a todos los bloques

Uno de los temas que más se habla en los pasillos del Congreso son los créditos hipotecarios tomados por legisladores de distintos espacios políticos. Los montos y la cantidad de casos llaman la atención porque involucran tanto a miembros del oficialismo como a aliados y opositores.

Entre los nombres que trascienden figuran el de Juan Manuel López de la Coalición Cívica y referentes de Unión por la Patria. El diputado Esteban Paulón es uno de los que lleva adelante la investigación sobre el tema.

"Hay una nómina que atraviesa casi todos los espacios políticos y sorprende muchísimo", afirmó Mei. Según la periodista, esto será lo más comentado en los próximos días, con o sin sesión.

Adorni ante el Congreso el 29 de abril: casi 5.000 preguntas

El jefe de Gabinete deberá presentarse ante el Congreso Nacional el 29 de abril para rendir su informe de gestión. Los distintos bloques ya le enviaron una cantidad récord de preguntas, que según trascendió superan las 5.000 consultas.

El interrogatorio previsiblemente abarcará no solo la gestión sino también el manejo de fondos y otros temas que están bajo la lupa. Mei indicó que Javier Milei anunció que acompañará a Adorni, y que el oficialismo sigue respaldándolo en el cargo.

"Por el momento lo siguen sosteniendo y el 29 de abril estará en el recinto dando explicaciones", cerró la periodista.