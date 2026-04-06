El dólar blue cerró en baja este lunes 6 de abril y el Banco Central compró dólares

El dólar blue cerró en baja este lunes 6 de abril, en una jornada en la que el mercado cambiario mostró leves movimientos a la baja en las cotizaciones financieras, mientras el Banco Central volvió a intervenir con compras en el mercado.

En paralelo, la autoridad monetaria logró sostener el saldo positivo en el MULC, aunque las reservas internacionales registraron una caída respecto a la jornada previa.

Dólar blue

El dólar blue cayó en la jornada y retrocedió respecto al cierre anterior. En ese contexto, la divisa paralela se vendió a $1400 y se compró a $1390.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP se ubicó en $1430,30 en la punta vendedora.

Dólar Contado con Liquidación

En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1482,30.

Dólar Cripto

En el segmento cripto, el dólar se negoció a $1468,50 en promedio.

Dólar Tarjeta

El dólar tarjeta se ubicó en $1839,50.

Dólar oficial

El dólar oficial minorista se vendió a $1415 en promedio en los bancos, mientras que el dólar mayorista se ubicó en $1393,00 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 30 millones de dólares en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales bajaron 179 millones de dólares y cerraron en 44.248 millones de dólares, frente a los 44.427 millones registrados en la jornada anterior.