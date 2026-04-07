Precio del petróleo se derrumba 15% tras el anuncio de alto el fuego de Donald Trump

El precio del crudo West Texas Intermediate (WTI), la referencia estadounidense, cayó 15% para ubicarse por debajo de los US$ 100 dólares tras conocerse el anuncio de Donald Trump de un alto el fuego con Irán, que podría generar la reapertura del estrecho de Ormuz.

Este martes, tras un breve repunte de casi el 5% durante la sesión, el precio del WTI, había subido 0,48%, hasta los 112,95 dólares por barril. Tras el anuncio del presidente estadounidense, el precio de referencia se ubicó en torno a los US$ 96.

El crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, cayó a su vez 0,55%, hasta los 109,27 dólares por barril.

Normalmente, una quinta parte de la producción petrolera pasa por Ormuz. Pero desde el comienzo de la guerra, el tráfico ha caído en un 95%, según la plataforma de monitoreo Kpler. Desde el 28 de febrero, el precio del crudo aumentó casi 50%, generando un efecto cascada en la economía mundial.

Trump anunció un alto el fuego con Irán por dos semanas a minutos de vencer su ultimátum

El anuncio de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que accedió a la propuesta de Pakistán de suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas, cuando restaba poco más de una hora de que se cumpliera el ultimátum de ataque a Irán.

“Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!”, afirmó Trump en un comunicado publicado en la red Truth Social.

“El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio”, destacó.

“Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo”, agregó Trump.

LM / EM