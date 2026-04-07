La industria textil se desploma y muestra el mayor retroceso desde 2016

A pesar de que la economía muestra signos de leve recuperación a nivel general, la actividad textil se desploma y ya se ubica en su nivel más bajo de la última década.

Este dato surge del último informe sectorial de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), donde evidencia que la industria textil experimentó en enero el mayor retroceso de actividad desde el inicio de la serie estadística en 2016.

La industria textil enfrenta una fuerte baja de ventas y advierten por las importaciones: "Tuvimos una caída cercana al 30%"

Según el documento, en enero de 2026 el índice de producción industrial textil (IPI) registró una caída interanual de 23,9%, un derrumbe casi ocho veces mayor al retroceso de 3,2% observado en la industria en general.

Uno de los datos más críticos es el nivel de utilización de la capacidad instalada. En enero, el sector textil operó apenas al 24%, con una caída de 11,4 puntos porcentuales respecto del mes previo y de 10,2 puntos frente a un año atrás. En contraste, la industria en su conjunto utilizó el 53,6% de su capacidad, lo que deja en evidencia la profundidad de la crisis textil.

Aumento de ventas con rentabilidad negativa

En línea con los datos de FITA, la Fundación Protejer apuntó sobre otro dato que preocupa. Aclaran que si bien las ventas aumentaron en volumen, lo hicieron a costa de vender mercadería con rentabilidad negativa.

"En enero 2026, las ventas reales en supermercados de prendas, calzado y textiles de hogar registraron un crecimiento de +9,6% interanual de sus ventas reales y del +25,5% al comparar con 2023. En cuanto a las ventas de indumentaria, prendas y marroquinería en shoppings, estas crecieron +4,3% respecto a ene-25 y +3,3 % si comparamos contra ene-23", comentan.

"Cabe destacar que gran parte de estas se están haciendo a precios por debajo de los costos, con rentabilidad negativa. A su vez, gran parte del consumo se orienta a productos importados", advierten desde Protejer.

En el frente externo, el informe de FITA advierte sobre un fuerte aumento de las importaciones de productos terminados, en paralelo a una caída en el ingreso de insumos clave como hilados y tejidos. En febrero de 2026 se importaron 12.800 toneladas por un valor de US$ 32 millones, en un esquema que presiona sobre la producción local.

Importaciones a valores históricamente bajos y caída del empleo

A esto se suma un fenómeno que el sector considera especialmente preocupante: más del 70% de las importaciones textiles ingresaron a precios por debajo de los registros históricos, lo que sugiere prácticas de subfacturación. FITA detectó casos extremos, como remeras de algodón declaradas por menos de US$ 0,01, toallas por debajo de US$ 0,30 por kilo o jeans a menos de US$ 1. Estas distorsiones generan, según la entidad, una competencia desleal que golpea de lleno a la industria nacional.

El impacto también se refleja en el empleo. En diciembre de 2025, los rubros textil, confección, cuero y calzado registraron unos 100.000 puestos de trabajo formales, lo que implica una pérdida de 12.000 empleos en términos interanuales. Desde comienzos de 2024, el sector encadena caídas sostenidas y acumula una destrucción de más de 20.000 puestos.

“En un contexto de caída de la actividad y el empleo, la existencia de un patrón recurrente de importaciones a precios llamativamente bajos demanda acciones que eviten distorsiones en las condiciones de competencia”, advirtió Celina Pena, gerenta general de FITA. Según remarcó, la normativa vigente contempla herramientas para abordar estas prácticas y su correcta aplicación permitiría resguardar la recaudación y recuperar valor agregado y empleo en una actividad con presencia en todo el país.

FN / EM