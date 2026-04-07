Cuatro de cada diez argentinos hicieron compras en el exterior en el último año

Cuatro de cada diez argentinos realizaron compras internacionales, de acuerdo con un relevamiento de KANTAR Argentina realizado en febrero de 2026.

En los últimos 12 meses, este tipo de operaciones se incrementó más de un 14% respecto de 2025. El motor principal de este avance es la adopción de plataformas online con envío internacional, una modalidad que creció 10 puntos porcentuales en el último año y ya es utilizada por el 23% de los consumidores.

La experiencia del usuario es, quizás, el dato más contundente para explicar el auge: el 83% de los encuestados manifiesta que su experiencia de compra ha sido "muy buena" o "excelente". Tal es el grado de conformidad que el 87% asegura que volverá a comprar por esta vía.

Industria textil: producción en mínimos históricos y fábricas con el 75% de su capacidad ociosa

Al analizar las categorías preferidas, el podio queda conformado de la siguiente manera:

- Indumentaria: 57%

- Cosmética: 34%

- Calzado: 30%

- Tecnología: 28%.

De acuerdo con el reporte, Los principales motivadores de las compras para los consumidores argentinos son la variedad, originalidad, novedad y, fundamentalmente, precios convenientes.

La "vara alta" para la industria nacional

El informe de KANTAR también arroja una luz crítica sobre el mercado doméstico. Solo el 44% de los argentinos se siente satisfecho con los productos ofrecidos localmente en 15 categorías de consumo masivo. Además, apenas un 37% encuentra novedades o innovaciones con frecuencia en las góndolas locales.

"Las marcas están transitando un momento en el que la innovación aparece, más que nunca, como una palanca clave para crecer, para atraer nuevos compradores y mantener la relevancia en un contexto donde el consumidor comienza a acceder a una vidriera mucho más amplia de opciones a través de las plataformas de compras internacionales, afirma Julieta Dejean, Head of Commerce, CX, Innovation de KANTAR Argentina.

Innovar: el camino para sobrevivir

El estudio advierte que el camino de la innovación local es complejo: 1 de cada 3 lanzamientos se discontinúan antes de cumplir los dos años. Para revertir esto, Kantar propone tres claves estratégicas para las empresas nacionales:

- Romper hábitos: Determinar el camino adecuado para crecer, ya sea traspasando límites o explorando nuevos espacios.

- Evitar la canibalización: En más del 40% de los casos, las innovaciones terminan restando ventas a la propia marca en lugar de generar crecimiento incremental.

- Fortalecer el valor de marca (Equity): Más del 50% de los conceptos con alto potencial no logran fortalecer el valor de la marca a largo plazo.

Para Julieta Dejean, “innovar no es fácil, la propuesta debe ser realmente diferente, significativa, relevante para el consumidor, de modo que entre varias alternativas decida elegir esa marca y no otra. Si bien esto siempre ha sido así, el acceso a productos importados y compras internacionales online eleva la vara para las marcas que compiten por la preferencia del consumidor”.

Impacto en la industria textil

En materia de comercio exterior, en febrero de 2026 se importaron 12.800 toneladas por un valor de USD 32 millones. Entre los principales factores que impactan en la producción local se destaca el aumento de las importaciones de productos finales: mientras las confecciones y prendas registraron crecimientos interanuales, el resto de los productos —en su mayoría insumos del sector, como hilados y tejidos— mostró marcadas caídas.

Otro dato preocupante es el creciente desempleo. En diciembre de 2025, los sectores textil, confección, cuero y calzado registraron 100 mil puestos de trabajo formales, 12 mil menos que el mismo mes del año pasado. Desde febrero de 2024, el empleo de estos sectores presenta caídas interanuales de forma ininterrumpida, acumulando desde fines del 2023 una pérdida que supera los 20 mil puestos de trabajo.

El sector advierte también sobre la creciente subfacturación en las importaciones textiles: más del 70% de los productos ingresados lo hacen a valores significativamente inferiores a los antecedentes históricos y, en muchos casos, sin cubrir siquiera el costo de la principal materia prima.

LM