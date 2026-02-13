Advierten que el boom importador actúa como "ancla" para la inflación pero hace caer la producción y el empleo local

Durante el año 2025, el escenario del comercio exterior argentino experimentó una transformación profunda. De acuerdo con un informe de la consultora PxQ, las importaciones medidas en valor registraron un incremento del 25% anual.

Aunque este fenómeno permitió una convergencia de los precios locales con los internacionales, el reporte advierte sobre un impacto negativo en la actividad industrial y el mercado de trabajo formal.

Al analizar la composición de las compras al exterior por uso económico, la consultora destaca que "todos los rubros mostraron incrementos, con la única excepción de combustibles y energía". Los bienes de capital (+8%) y los bienes de consumo (+7%) fueron los que más incidieron en la suba total.

Pese al impacto mediático de las nuevas normativas que flexibilizaron las compras en el exterior por correo, el reporte aclara que "si bien en 2025 las importaciones canalizadas a través de servicios postales alcanzaron máximos históricos, su incidencia en el total importado resulta acotada", representando apenas un +1% de la contribución total.

El "desacople" entre importación y producción local

Uno de los puntos más críticos del documento es la divergencia entre el ingreso de mercadería y el desempeño de las fábricas nacionales. PxQ subraya que, a diferencia de otros ciclos históricos donde más importaciones significaban más actividad, el proceso actual muestra una realidad opuesta.

"Desde el mínimo alcanzado en agosto de 2024, las importaciones se incrementaron +35%, mientras que el Índice de Producción Industrial (IPI) del INDEC acumuló una caída de -4%", señala el informe.

Este fenómeno se siente con mayor rigor en sectores de baja competitividad relativa:

- Textil y Calzado: Las importaciones saltaron un 50%, alcanzando niveles no vistos desde 2016. En contrapartida, la actividad del sector promedió su valor más bajo de la serie histórica (sin contar la pandemia), con una contracción del -3,5%.

- Empleo: La consecuencia directa fue la pérdida de 7.229 puestos de trabajo registrados en este rubro en comparación con el segundo trimestre de 2023.

Automotrices: ventas en alza, producción en baja

El sector automotriz es quizás el ejemplo más gráfico de esta "divergencia". Según PxQ, mientras las ventas crecieron un 57% anual, la producción local cayó un -3%.

"Las ventas fueron abastecidas en gran medida por un aumento del +98% en la importación de vehículos", explica la consultora, detallando que la utilización de la capacidad instalada en las plantas locales se ubicó por debajo del 50% hacia fines de 2025. Esto derivó en que el empleo en el sector se sitúe un 8% por debajo de los niveles de 2023.

Precios: el efecto "techo" y la convergencia internacional

En el plano inflacionario, el informe convalida que la apertura comercial está funcionando como una herramienta de contención. "La apertura comercial y el aumento de la competencia externa operan como un techo nominal para los precios de los bienes transables", afirma el reporte.

Ejemplos de la relación entre crecimiento de importaciones y baja de precios:

- Lavarropas: las importaciones crecieron un +1.432%, lo que empujó una caída real del precio del -54,7%.

- Heladeras: Con un aumento del +625% en las importaciones, sus precios bajaron un -32,8%.

- Neumáticos: Los precios en dólares retrocedieron un -38,3% respecto a 2023, mientras que las importaciones subieron 34%.

PxQ ejemplifica este proceso con el caso de las heladeras: en octubre de 2023, el precio doméstico (al dólar oficial) estaba un 150% por encima del internacional; para noviembre de 2025, esa brecha se redujo a solo un 32%.

Dilema de política económica

Hacia el final de su análisis, la consultora plantea el desafío que enfrenta la administración nacional ante estos resultados. Si bien la apertura actúa como un "ancla" para el índice inflacionario, el costo social y productivo comienza a ganar peso en la balanza.

"El gobierno parece decidido a priorizar la desinflación por sobre el empleo y la actividad, lo cual implica una política de apertura comercial con un tipo de cambio 'no libre' que, al ser usado de ancla, destruye empleo incluso en sectores que podrían competir", concluye PxQ.

El informe cierra con una advertencia sobre la sostenibilidad política de este esquema: "El riesgo político derivado de esa opción es que el crecimiento no aparezca y la sociedad deje de premiar la desinflación".

