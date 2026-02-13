El Banco Central compró US$ 42 millones y encadenó 30 jornadas seguidas adquiriendo divisas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa con su ritmo de compras en el mercado cambiario. En esta oportunidad la autoridad monetaria compró US$ 42 millones. Las reservas internacionales brutas crecieron y llegaron a los US$ 45.158 millones, con un aumento US$ 102 millones respecto a la última jornada.

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 30 ruedas y sumó compras por US$ 2.089 millones desde que comenzó el año. En febrero acumula compras por US$ 932 millones. Según el economista Federico Machado, las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en -US$ 356 millones.

Desde la consultora LCG destacaron que "desde el 5/1 el BCRA compró en todas las ruedas, a razón de US$ 71 millones por día alentado por una oferta de dólares por encima de lo habitual. La fuente sigue siendo principalmente la cuenta financiera, explicada por colocaciones corporativas y de provincias y el impulso que tomaron los préstamos en moneda extranjera, todos con obligación de ser liquidados en el MLC".

"El carry cubierto que promueve el gobierno, convalidando tasas en pesos por encima de la inflación esperada en un contexto de menores expectativas de depreciación, luce como el nuevo puente hasta que ingresen los dólares de la cosecha en el segundo trimestre", argumentaron.

Para cerrar, resaltaron que "con la base monetaria en retroceso producto de la esterilización que el Tesoro viene realizando con la colocación neta de deuda ($ 3,7 Bn en las últimas dos licitaciones), resulta evidente que la compra de reservas como mecanismo de remonetización sólo aplicó en el plano discursivo. No obstante, valoramos el renovado pragmatismo del equipo económico, ahora efectivamente orientado a la recomposición del stock de reservas. Como veníamos señalando, la remonetización —de considerarse necesaria— el BCRA podría instrumentarla por otras vías, como operaciones de mercado abierto o una reducción de encajes desde los elevados niveles actuales.

Desde Aurum, destacaron que "si bien se celebra que el BCRA haya cambiado de estrategia y haya comenzado a comprar buenos volúmenes dde divisas y lo haga de modo persistente, aún no se logra recomponer el stock de reservas netas (RIN) a valores como los que hubo antes de pagar los bonos de enero (el REPO tomado para ese pago ya es una deuda a menos de 1 año y resta de las RIN)".

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

A partir de este 2026, las bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

