Boom de importaciones hormiga: sólo en mayo ingresaron más de USD 50 M y pronostican un nuevo pico en julio

Desde diciembre que las compras particulares al exterior no paran de crecer y se espera que continúen en alza durante los próximos meses. Según datos oficiales, en los primeros cuatro meses del 2025 se realizaron importaciones vía courier por un total de USD 59,8 millones. Sólo en mayo ese canal habría superado los USD 50 millones, casi a la par del primer cuatrimestre y recalentó la vía de salida de dólares, en medio de la necesidad del Gobierno por acumular divisas en el Banco Central. Las empresas del sector sostuvieron que la dinámica se incrementó mes a mes y anticiparon un nuevo pico para julio.

Fuentes del sector señalaron a PERFIL que en mayo ingresaron casi 1.000 toneladas via courier. Entre un 70% y 80% correspondieron al subrégimen P (particular y pequeños envíos) de paquetes de hasta 3 kilos por un valor de USD 160 FOB (en comercio exterior se refiere al valor de los bienes en el punto de embarque, excluyendo los costos de seguro y flete) por envoltorio; y un 20% o 30% al subrégimen C (comercial) bultos de hasta 350 kg por un precio de entre USD 350 y USD 460.

Si bien no es lineal, se podría contar con un aproximado de cuántos dólares pudieron implicar. Si se paga USD 160 por un paquete de 3 kg para los pequeños envíos, en un total de 700.000 kg (el 70% de 1.000 toneladas) valdría alrededor de USD 37,3 millones este segmento. En tanto, por los ingresos comerciales a un valor de USD 460 cada 9 kg, 300.000 kg (30% de 1.000 toneladas) alcanzan USD 15,3 millones para esta categoría. En total sumarían unos USD 52,6 millones de importaciones, en donde los principales productos que ingresaron correspondieron a rubros de indumentaria, electrónica y repuestos.

En tanto, Aeropuerto Argentinas Cargas (la unidad de negocio Aeropuertos Argentina, que brinda servicios de almacenamiento y logística integral a los agentes de comercio exterior que importan y exportan por vía aérea), registró en los primeros cinco meses de este año que la cantidad de bultos ingresados por la importación vía courier creció 303% de manera interanual: en promedio, pasó de 58 mil bultos mensuales en 2024, a 176 mil bultos en los mismos meses del 2025. Pero también en volumen el salto fue significativo, ya que ascendió de 390 toneladas en los primeros cinco meses del año pasado, a 790 toneladas promedio mensual en lo que va del 2025, lo que implicó un incremento de alrededor de 203%.

“Es un reflejo del impacto de la medida que comenzó a regir en diciembre”, señalaron a este medio desde la empresa, que realizó una inversión de USD 6 millones para ampliar la Terminal Unica de Courier en Aeropuertos Carga, instalada en el aeropuerto de Ezeiza, donde funcionará toda la operatoria courier de importación. “Esto permitirá darle mayor celeridad al tratamiento de la paquetería ante un volumen creciente”, agregaron.

Desde Andreani GlobAll Pack, empresa líder en el segmento courier, comentaron en diálogo con PERFIL que en enero registraron 2.000 envíos, al igual que en febrero; en marzo creció a 7.000; en abril ascendió a 50.000; en mayo a 100.000; en junio se disparó a 180.000; y en lo que va de julio ya cerraron 300.000 paquetes con un solo cliente. Según la compañía, el valor promedio por envío es de unos 76 dólares FOB, lo que indica que la evolución en dólares es la siguiente: enero y febrero USD 156.000 cada mes; USD 532.000 correspondieron a abril; en mayo se fueron USD 3,8 millones; en junio USD 7,6 millones; y en julio van USD 13,6 millones. El dato provisorio del mes en curso está estimado en USD 22,8 millones. Los productos que más ingresaron fueron de los rubros indumentaria, bijouterie y juguetería.

Las medidas que impulsaron el boom de importaciones vía courier

Este crecimiento fue impulsado por varias medidas. El año pasado el Gobierno, a través de la resolución 5608/2024, elevó el límite de los envíos por courier de USD 1.000 a USD 3.000 FOB. También, con el decreto 1065/2024, se permitió la franquicia de USD 400 hasta cinco envíos veces al año, para los cuales quedaron exentos de derecho de importación, que sólo se paga el IVA.

A su vez, la mayor accesibilidad a productos de las plataformas digitales como Amazon, Tiendamia, Mercado Libre (que comenzó a ofrecer compras internacionales debido a la competencia), y el auge de las apps de marketplace asiáticas como Shein y Temu impulsaron las compras para esta modalidad de courier.

Estas medidas, junto al boom de plataformas de marketplace, en un contexto donde el consumidor busca precios fuera del país debido a que la Argentina la encuentran cara en dólares por el atraso cambiario, impulsaron al courier como una de las principales alternativas para comprar productos internacionales.

Comercio exterior: “Las importaciones crecen a una mayor velocidad que la producción o el proceso industrial”

Por el lado de las empresas, fuentes del sector explicaron a este medio que se quitaron la intervención de terceros organismos y requisitos para importar, que incentivaron a las pequeñas empresas a traer insumos y respuestos del exterior vía courier. Por ejemplo, entre otras desregulaciones, la eliminación de la certificación eléctrica, como la no exigencia de pasar por entidades como el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) o la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Una tendencia que se observó es que si bien a comienzos de año año el boom lo traccionó el pequeño envío, en los últimos meses se amesetó y comenzó a tomar mayor volumen el régimen comercial.

Por el lado de las empresas del sector, explicaron que debido al incremento de los últimos meses, necesitaron ampliarse para hacerle frente a esa demanda. Maximiliano Ganin, director de Negocios Crossborder de Andreani GlobAll Pack, explicó a PERFIL las razones del crecimiento de la capacidad instalada de las empresas del sector: “El aumento también se está dando en los últimos meses porque el mercado no estaba acostumbrado a estos niveles, se necesitaban estructura y depósitos. Entonces las empresas necesitaron un tiempo para prepararse y soportar la oferta”.

La mirada del Gobierno

De acuerdo a datos de la Secretaría de Comercio, durante los primeros cuatro meses del 2025 se realizaron importaciones particulares vía courier por un total de USD 59,8 millones en envíos, con 402.646 envíos realizados por 64 empresas de courier.

La evolución pasó de unos USD 10,3 millones en diciembre de 2024 a 15,8 millones en enero de este año. La cartera de Comercio registró un total de 141.742 envíos en abril.

Los principales sectores de importación son Electrónica (USD 21,7 millones), Bienes de Capital (USD 26,4 millones), y Bienes de Consumo (USD 24,9 millones). Entre los productos más destacados figuran computadoras (USD 7,67 millones), prendas de vestir (USD 3,7 millones) y juguetes (USD 1,94 millones). También se detallaron categorías como equipos eléctricos, calzado y maquinaria, reflejando una diversidad en la demanda.

La provincia de Buenos Aires representó el 43,6% del total de los envíos; en segundo lugar se ubicó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 15%; tercero, Córdoba (8,2%); seguida de Santa Fe (8%) y Neuquén (3,2%)

Desde el equipo económico salieron a celebrar los números. Felipe Nuñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), señaló desde su cuenta de X: “Gracias a la apertura comercial inteligente, la baja de impuestos y aranceles y a la desregulación de la economía; hoy los precios de los bienes como electrodomésticos, zapatillas, ropa, etc. (los productos que observamos por ejemplo en los shoppings) están convergiendo al precio internacional. Cuando el kirchnerismo cerraba la economía para beneficiar a unos pocos, destruía el poder adquisitivo de la gente".

"En este esquema los consumidores pueden acceder a mejores productos a un precio más bajo y, por lo tanto, aumentar su consumo y consumir más de otros bienes y servicios que hasta el momento se veían relegados por tener que pagar productos con márgenes altísimos. Por último, esto también mejora la productividad ya que las empresas e individuos pueden acceder a bienes de capital (computadoras) a un precio accesible”, finalizó su argumento.

“La apertura comercial inteligente implica más libertad para los consumidores y más competitividad para emprendedores y empresas. Es facilitarle la vida a quien vive, invierte y produce en Argentina”, agregó en redes sociales Martin Vauthier, director del BICE.

