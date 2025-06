Boom de importaciones: los envíos via courier marcaron un récord en 2025

La combinación de mayor flexibilización de límites para las compras en el exterior, la eliminación del impuesto PAIS y un tipo de cambio que algunos consideran atrasado generaron en pocos meses un gran incremento de las importaciones vía courier por particulares en la primera parte del año.

En los primeros cuatro meses de 2025, las importaciones por el sistema courier sumaron 402.646 envíos por US$ 59,8 millones, mientras que en todo 2024 habían totalizado 186.528 envíos por US$ 30,8 millones, según datos de la.

En el primer cuatrimestre, el récord mensual se alcanzó en abril, con 141.742 envíos.

Balanza comercial: alarma por los dólares que se van en importación

El punto de inflexión se produjo entre diciembre de 2024 y enero de 2025, de US$ 10,3 millones a US$ 15,8 millones. En abril las importaciones vía courier sumaron US$ 34 millones, de acuerdo con datos del INDEC.

En los primeros cuatro meses del año, los sectores con más demanda fueron Electrónica (US$ 21,77 millones), Bienes de capital (US$ 26,49 millones) y Bienes de consumo (US$ 24,96 millones), destacándose computadoras, prendas de vestir y juguetes, además de equipos eléctricos y calzado.

A comienzos del año, Aeropuertos Argentina informó que debido al gran movimiento se está construyendo una Terminal Única de Courier en Ezeiza, “un edificio específico destinado a tales fines, ampliando sustancialmente el espacio operativo existente y posibilitando una óptima organización y distribución de las mercancías".

"Esto permitirá darle mayor celeridad al tratamiento de la paquetería ante un volumen creciente”, indicaron desde la compañía. La inversión oscilará los US$ 6 millones y se estima que estará terminado hacia fines de este año.

Las causas detrás del boom de importaciones vía courier

Ampliación del límite del valor FOB: en diciembre de 2024, se elevó el límite permitido de US$ 1.000 a US$ 3.000.​

en diciembre de 2024, se elevó el límite permitido de US$ 1.000 a US$ 3.000.​ Exención de derechos de importación: los envíos sin finalidad comercial, con un valor FOB de hasta US$ 400 dólares y un máximo de cinco envíos por persona al año, quedaron exentos de derechos de importación y de la tasa estadística, aplicándose únicamente el IVA.​

los envíos sin finalidad comercial, con un valor FOB de hasta US$ 400 dólares y un máximo de cinco envíos por persona al año, quedaron exentos de derechos de importación y de la tasa estadística, aplicándose únicamente el IVA.​ Eliminación del Impuesto PAIS: desde el 23 de diciembre de 2024, se suprimió este impuesto que gravaba las operaciones en dólares con un 30%.​

desde el 23 de diciembre de 2024, se suprimió este impuesto que gravaba las operaciones en dólares con un 30%.​ Apreciación cambiaria: derivada de un ritmo de devaluación por debajo de la inflación.

LM / Gi