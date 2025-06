Por un fuerte aumento de las importaciones, la balanza comercial con Brasil volvió a marcar déficit

Por un fuerte crecimiento de las importaciones, la balanza comercial de Argentina con Brasil en mayo tuvo un déficit de US$ 535 millones, según la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

El intercambio entre ambos países alcanzó los US$ 2.860 millones en el quinto mes del año, un 11,4% por encima de abril y 34,1% superior al resultado de mayo de de 2024 (US$ 2.132 millones), 11,4% más que en abril

En los primeros cinco meses del año, el saldo comercial es negativo US$ 2.451 millones para Argentina, mientras que en el mismo período de 2024 había resultado superavitario en US$ 142 millones, según la CAC.

En mayo de 2025, las ventas argentinas a Brasil sumaron US$ 1.163 millones, generando aumentos de 19,6% con respecto a abril y 3,9% sobre el mismo mes del año pasado. “En ambos casos se cortó la baja consecutiva de exportaciones de los últimos dos meses”, indicaron desde la CAC.

Por su parte, las importaciones desde Brasil fueron de US$ 1.698 millones, mostrando alzas de 6,3% en comparación con abril y 67,4% interanual.

Principales exportaciones e importaciones

La suba interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil de mayo correspondió principalmente al alza de vehículos para transporte de mercadería y usos especiales, aluminio, alcoholes y fenoles y motores de pistón y sus partes.

Por su parte, el gran incremento de las importaciones se explicó principalmente por ingresos de vehículos automóviles de pasajeros, vehículos de calle, vehículos automóviles para transporte de mercaderías y usos especiales, partes y accesorios de vehículos automotores, motores de pistón.

Argentina se posicionó en el cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 5.480 millones), Estados Unidos (US$ 3.625 millones) y Alemania (US$ 1.272 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó en tercer lugar, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 9.579 millones) y Estados Unidos (US$ 3.606 millones).

Las exportaciones de Brasil al mundo disminuyeron 0,1% en mayo de 2025 con respecto a 2024, al pasar de US$ 30.190 millones a US$ 30.156 millones. Por su parte, las importaciones crecieron 4,7% con respecto a mayo de 2024, al pasar de US$ 21.888 millones a US$ 22.918 millones. De este modo, el resultado comercial brasileño fue superavitario en US$ 7.239 millones, logrando que su comercio con el mundo mantenga el signo positivo por tercer mes consecutivo.

