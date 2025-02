Fiebre por las compras en el exterior: los envíos via courier crecieron 105% en enero

La simplificación de los procedimientos para importar, así como la no renovación del Impuesto PAIS, que abarata los costos en dólares, ha generado un aluvión de pedidos que llegar a la

Los cambios más importantes implementados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y que impacta de lleno en el sistema de recepción de mercadería, está la ampliación del límite de compra pasando de US$1.000 a US$ 3.000 y se modificó también el límite de peso de 50 kilos por envío a 50 kilos por bulto.

Otro cambio, es que la mercadería hasta US$ 400 no paga derechos de importación, solamente tributa el IVA. Superada esa cifra y hasta US$ 3.000, la diferencia paga derechos de importación, que pueden alcanzar entre el 0% y 35%, dependiendo del producto.

El Gobierno derogó el Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI): “Cumplió sus objetivos”

"Las medidas tomadas por el gobierno nacional han revolucionado el comercio exterior, superando ampliamente los casi 4.000 paquetes diarios que solían llegar al país hace un año", afirmó Gabriel Salomón, especialista en Comercio Exterior y director general de Jidoka.

Según Salomón, este crecimiento se debe a que están operando dos gigantes, como Amazon que lanzó para algunos productos el envío a la Argentina por US$ 5 y en otros casos, gratis; y por otro lado MercadoLibre sumando promociones.

Ezeiza está preparada para recibir alrededor de 1.500 paquetes diarios y se estima que solo con estos dos operadores recibirá 10.000 paquetes, sin contar a Alibaba, AliExpress, Main y otras plataformas que están pidiendo cotizaciones a couriers en Argentina. Por ello Salomón estima la llegada de 30.000 envíos diarios solamente desde China.

Según cifras de Aeropuertos Argentina el número de bultos pasó de 118.394 en diciembre de 2024 a 151.462 en enero de 2025. En enero de 2024, con todas las restricciones cambiarias y de importación, habían arribado al país unos 54.000 bultos.

La Cámara Argentina de Prestadores de Servicios Internacionales Aeroexpresos (Capsia) estimó que el volumen en diciembre de 2024 creció un 134,06% respecto de noviembre y en enero registró otro salto mensual de 20,22%. Con respecto a enero de 2024, el crecimiento fue de 105,5%

Esto también se vio reflejado en las estadísticas de la balanza comercial, donde las compras vía courier aumentaron 122,6% interanual, alcanzando los US$ 48 millones en enero, según el INDEC.

Fuente: Aeropuertos Argentina

Ampliación en Ezeiza

El aluvión de paquetes motivaron que Aeropuertos Argentina encare el obras de la Terminal Única de Courier en Ezeiza, “un edificio específico destinado a tales fines, ampliando sustancialmente el espacio operativo existente y posibilitando una óptima organización y distribución de las mercancías. Esto permitirá darle mayor celeridad al tratamiento de la paquetería ante un volumen creciente”, indicaron desde la compañía.

La inversión oscilará los US$ 6 millones y se estima que estará terminado hacia fines de este año.

Aerolíneas Argentinas se suma a la tendencia courier

Por parte Aerolíneas Argentinas relanzó su servicio de Courier desde Miami, Estados Unidos, con entrega a domicilio en todas las ciudades donde opera en Argentina, ofreciendo una opción confiable y accesible para quienes realizan compras internacionales con la comodidad de no tener que realizar trámites y la seguridad de recibirlo en su domicilio, informaron desde la compañía mediante un comunicado.

Cada envío a Argentina puede contener todos los productos habilitados bajo el régimen para Courier que el usuario desee recibir en su domicilio, siempre y cuando se respete un peso máximo por pieza de 50 kg y un valor máximo de todos los productos por envío de US$ 3.000. Además, no podrán acumularse tres productos de un mismo tipo en un mismo envío.

Como comparación, si se hiciera una compra por una plataforma de ventas online con envío directo a Argentina, cada compra consumiría uno de los cinco envíos internacionales permitidos. En cambio, con este servicio, se pueden acumular todos los productos que se deseen en un único envío, respetando los límites mencionados.

El servicio incluye tanto el transporte a la Argentina, los trámites aduaneros y la entrega final en el domicilio del cliente. En el proceso se incluyen los impuestos aduaneros y el IVA, según corresponda, al momento de realizar el envío.