En enero, el déficit comercial de Argentina con Brasil en enero de 2025 fue de U$S 326 millones, el más alto desde 2018, cuando superó los US$ 400 millones. De esta forma volvió a terreno negativo, luego de registrarse un valor positivo en diciembre de 2024, de acuerdo con un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El intercambio entre ambos países fue de U$S 2.098 millones en el primer mes de 2025, que representa un aumento respecto 34,1% a enero de 2024, cuando había sido de U$S 1.564 millones. Con respecto a diciembre pasado cayó 13,3%, debido a que las exportaciones de Argentina a Brasil disminuyeron 28,4%, mientras que las importaciones subieron 2,5%.

Las ventas argentinas a Brasil crecieron en enero de 2025 un 11,2% con respecto a enero de 2024 (la variación fue positiva por octavo mes consecutivo) al sumar U$S 886 millones, mientras que las importaciones desde aquel país fueron de U$S 1.212 millones, mostrando un alza interanual del 57,9%.

La suba interanual de las exportaciones hacia Brasil correspondió principalmente al alza de propano y butano licuado, polímeros de etileno, motores de pistón y sus partes, queso y leche y alcoholes, fenoles y derivados, mientras que el alza interanual de las importaciones argentinas (57,9%) se explicó principalmente por el incremento de vehículos automóviles de pasajeros, vehículos de calle, vehículos automóviles para transporte de mercaderías, alúmina y cacao en polvo.

Aumento de las importaciones

Desde la consultora Abeceb indicaron que “sin dudas este salto importador tiene que ver con una baja base de comparación (en enero 2024 los niveles de importación fueron muy bajos reflejando el impacto de la devaluación de diciembre de 2023) a lo que se suma el incentivo proveniente de la quita del impuesto PAIS el 23 de diciembre, que abarata las importaciones”, indicó la consultora Abeceb.

Según la consultora, “cabe destacar la fuerte tracción que proveyeron las importaciones automotrices en el primer mes del año (versus un enero de 2024 en el que las compras estuvieron prácticamente paralizadas). Este año las compras de vehículos de carretera crecieron un 3.927% anual, mientras que las importaciones de vehículos automotores para transporte de mercancías crecieron un 184% a US$ 61,5 millones, y los vehículos de pasajeros mostraron un incremento de 127,7%" .

"Con menor aumento porcentual pero gran peso (un 9,3% del total importado) incidió la suba en partes y accesorios de vehículos automotores de un 25,5% anual a US$ 112,5 millones. En el agregado, estas subas explican un 57% del aumento de las importaciones (US$ 256 millones sobre US$ 445 millones en total)”, añadió el análisis de Abecec.

Con respecto a 2025, esperan que “el déficit bilateral entre Argentina y Brasil se amplifique significativamente y que probablemente arrime los US$ 4000 millones con importaciones que difícilmente crezcan menos del 30% (al entorno de US$ 18.000 millones como piso) y exportaciones subiendo pero menos (+11% /13% anual)”.