YPF se asoció con PAE para la exportación de GNL

YPF es ya el quinto socio de la empresa que buscará convertirse en la primera salida al mundo de gas licuado argentino, con energía producida en Vaca Muerta. Ya sepultado el proyecto con la malaya Petronas y en proceso de exploración para la instalación de una planta de GNL junto a Shell, la empresa estatal firmó su acuerdo con Pan American Energy para que el buque contratado por PAE se convierta en la primera fase de su proyecto “Argentina LNG”.

La sociedad está ahora conformada por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, le abrirá a la Argentina un lugar en el exclusivo club de países exportadores de GNL. La incorporación formal al proyecto para la instalación del buque de licuefacción de gas natural licuado, “Hilli Episeyo”, en la provincia de Río Negro, “permitirá a la industria y a la Argentina dar el primer paso para posicionarse como un nuevo proveedor en el mercado mundial de GNL a partir de 2027”, destacaron desde la sociedad ampliada.

YPF tendrá una participación del 15% en la sociedad Southern Energy, creada por Pan American Energy y Golar LNG para llevar adelante el proyecto, y “se compromete a suministrar el 16,67% de los volúmenes de gas natural desde sus operaciones en Vaca Muerta”, según señaló un comunicado de prensa.

“Esta firma constituye otro paso importante para impulsar Argentina LNG que lideramos desde YPF, pero que desarrollamos con todos los actores de la industria. Por eso, conformar esta alianza con PAE, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar es estratégica para concretar este proyecto que va a transformar al país en los próximos diez años”, afirmó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

A partir del ingreso de YPF, los socios de Southern Energy tendrán la siguiente participación accionaria: PAE (40%), Pampa Energía (20%), YPF (15%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%). De la firma del acuerdo participaron Marín, presidente y CEO de YPF; Marcos Bulgheroni, Group CEO de Pan American Energy; Nicolás Mindlin, vicepresidente ejecutivo de Pampa Energía; y Mariano Cancelo, managing director de Harbour Energy.

Según señalaron desde las empresas que participan del negocio, el proceso para convertir a la Argentina en un país exportador de GNL se desarrollará en etapas. “La instalación del ‘Hilli Episeyo’ en 2027 constituye la primera fase del ‘Argentina LNG’, proyecto que prevé contar con la participación de toda la industria, y que comprende la producción de gas en bloques dedicados en Vaca Muerta, su transporte a través de gasoductos dedicados y una terminal de procesamiento (offshore/onshore) en la provincia de Río Negro”, destacaron oficialmente.

Inversiones millonarias y una promesa de creación de empleos. Southern Energy tiene previsto una inversión estimada de US$ 2.900 millones durante los próximos diez años. A lo largo de los veinte años de vida útil del proyecto, la inversión total estimada será de US$ 7 mil millones en toda la cadena de valor. El buque de licuefacción, instalado en la provincia de Río Negro, “favorecerá la creación de empleo, el desarrollo de proveedores locales, la introducción de nuevos procesos productivos y tecnológicos y generará exportaciones de productos que actualmente no se exportan en mercados internacionales, accediendo a nuevos destinos de exportación”, aseguraron desde el sector privado.

El buque de licuefacción “Hilli Episeyo” tendrá una capacidad de producción de 2,45 millones de toneladas anuales de GNL, equivalente a 11,5 millones de metros cúbicos día de gas natural, previéndose el inicio de la operación comercial en 2027.