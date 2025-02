"Trump no es un proteccionista. Trump utiliza la política comercial como instrumento de geopolítica", afirmó este lunes 10 de febrero el presidente Javier Milei en una entrevista televisiva en la que habló de muchos temas de economía, entre ellos los aranceles al acero que estableció Estados Unidos en las últimas horas a las importaciones que les lleguen de cualquier país.

Milei señaló que el presidente republicano "utiliza la política comercial de Estados Unidos como herramienta de negociación. Mire lo que hizo con México, lo que hizo con Canada o con Colombia. Y lo hace con China", señaló. En ese sentido, recordó que el flamante presidente "ya lo había hecho en su gobierno anterior", con lo cual recomendó "entender lo que piensa Trump".

Además, volvió a la carga con la posibilidad de lograr un acuerdo de libre comercio con el gran país del norte. "Mi prioridad es el tratado de libre comercio con Estados Unidos", defendió.

Trump aplazó la aplicación de aranceles a productos de bajo valor chinos

En la entrevista, el presidente remarcó que, en materia de comercio internacional están avanzando en distintos frentes en el gobierno argentino. "En esto hay dos o tres líneas de acción, según lo quiera ver", dijo.

"Una es lo que pasa con el Mercosur. A mí me tocó ser el presidente pro tempore ahora y propuse la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, para avanzar en una solución conjunta a esos problemas. Otra cosa que pedí es que, puertas adentro, empecemos a bajar barreras. Además, propongo bajar el arancel externo común y que cada país por separado pueda ir a negociar tratados de libre comercio" aseguró.

México suspende aranceles a exportaciones tras acuerdo con EE. UU. sobre seguridad fronteriza

En ese plano, recordó que desde el gobierno "estamos trabajando para ir a un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y esa es mi prioridad. Mi prioridad es el tratado de libre comercio con Estados Unidos", arremetió y aseguró que lo haría "por afuera del Mercosur".

¿Qué plan tiene Milei en caso de que avance el proteccionismo de los EEUU?

Como suele hacer cuando se refiere al Mercosur, volvió a pegarle con fuerza. "Es una unión aduanera mala. Y se convirtió en comercio administrado en favor de empresarios, con el beneplácito de políticos corruptos. Yo no avalo eso. Acá se acabó la joda, acá se va a competir en serio", dijo. y pidió a los empresarios que no lo corran con el régimen automotriz porque está por fuera del Mercosur. "Es otra de las mentiras. Entonces, lo que veo es lo siguiente; voy a priorizar el Tratado del Libro de Comercio con Estados Unidos. Y lo que pase con el Mercosur", comentó.

Como segundo punto señaló: "Supongamos que esta política comercial de Estados Unidos derive en proteccionismo, en niveles de precios más altos, inflación en suba y tasas en alza. Supongo que será todo ese contexto tan apocalíptico del que se habla. Ok, supongamos que fuera el caso. Se tienen que preparar. Nosotros, de hecho, tenemos nuestra matriz de control de riesgo y cómo vamos a responder", admitió.

Y continuó: "esto también se lo quiero comunicar a los argentinos. a los economistas y a los inversores que esto tenemos en carpeta. Cuando usted se encuentra con una situación de estas características de shock externo negativo, tiene que mejorar el resultado de su cuenta corriente. Ahora, ¿qué pasa? Los intereses, la deuda, están dados. Por lo tanto, como nosotros tenemos planeado mejorarlo, digamos, es seguir pagando la deuda. Con lo cual, eso es un dato que no se cuestiona. Eso significa que usted tiene que mejorar su balanza comercial. Su balanza comercial mejora en la medida que usted baja la absorción interna. Bueno, usted puede hacer que baje la absorción del sector privado o la absorción del sector público. Por ejemplo, cuando Argentina sufrió el shock externo negativo del tequila, el señor Cavallo, que tanto le gusta hablar, ¿sí? ¿Cómo lo arregló? Subiendo impuestos. Llevó el IVA al 21%. Es decir, reventó a todos los argentinos de bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a bajar más el gasto público. Vamos a seguir con la motosierra. Vamos a recortar más el gasto público para que la absorción caiga, pero que sufra el Estado y no el sector privado. No van a sufrir los argentinos de bien. Todo el ajuste se lo voy a cargar al Estado. Así como lo hice durante el 2024, la motosierra no para", adelantó el primer mandatario.

Sobre EEUU y los aranceles al aluminio y al acero

Tras imponer aranceles a los productos que provienen de México, Canadá y China -por ahora solo se mantienen las medidas contra China, del 10%- otra polémica decisión de Trump afectará a la Argentina, ya que anunció que le impondrá un recargo del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio.

Esto golpeará en forma severa a los gigantes Tenaris y Aluar, qu exportan parte de su producción a los Estados Unidos.

Ya en la anterior gestión del republicano se le habían impuesto aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio, pero en aquel entonces el gobierno de Mauricio Macri logró que las exportaciones argentinas no pagarán impuestos a cambio de limitarlas a un cupo de 180.000 toneladas para cada caso.

Ahora se verá qué puede hacer la cercanía de Javier Milei con Trump para que el impacto de esta medida sea el menor posible.

En el caso de Aluar, un 40% de lo que produce tiene como destino los Estados Unidos.

El expresidente del Banco Central Martín Redrado consideró que “la Argentina debiera hacer valer el hecho de que tenemos un déficit comercial crónico con los Estados Unidos".

Por eso, consideró que el país debería quedar exceptuada de la medida.

Redrado sostuvo que "en un mundo transaccional, se deben tener firmes posiciones negociadoras para no perder mercados de exportación”, al pedir a la Cancillería una reacción enérgica ante esta decisión.

Los aranceles al acero y al aluminio se aplicarán, en principio, a todos los países que exporten esos metales a los Estados Unidos.

lr