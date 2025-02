Recuperación económica: la recaudación fiscal muestra un crecimiento real del 5,6%

La recaudación fiscal de enero de 2025, que superó los 15 billones de pesos, refleja un sólido crecimiento real del 5,6%, aunque aún se compara con un inicio de 2024 golpeado por la crisis económica y el ajuste fiscal.

Qué indican los datos proporcionados por ARCA

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Gastón Alonso, quien expresó que el dato proporcionado por el ARCA “indica una recaudación de alrededor de 15 billones de pesos en enero”.

Según el entrevistado, si comparamos esta cifra con enero de 2024, vemos un crecimiento interanual nominal del 95% y al ajustar por la inflación, la medición interanual entre enero de 2025 y enero de 2024 muestra un aumento del 5,6%.

En continuidad con el tema, el economista mencionó que es importante tener cuidado al interpretar las mediciones interanuales, ya que estamos comparando con un enero de 2024 que fue el primer mes afectado por la caída de ingresos, la disminución de la actividad económica y las políticas de ajuste fiscal, que incluyeron una reducción del gasto público.

Qué sucedió con la actividad económica los primeros meses de 2024

En los primeros meses de 2024, la actividad económica sufrió una caída considerable, lo que impactó negativamente en la recaudación y por lo tanto, "el crecimiento del 5,6% en enero de 2025 refleja una comparación con un mes de base que estuvo muy afectado”, expresó.

En continuidad con el tema, Alonso aseguró que, aunque este crecimiento del 5,6% es positivo, “no debemos interpretarlo como una señal de un fuerte fortalecimiento de la economía”. Y añadió: “No estamos comparando contra un mes "normal", por lo que el crecimiento no es tan exponencial como podría parecer a primera vista”.

Qué sucedió con el impuesto PAÍS y las exportaciones

En cuanto al Impuesto PAÍS, el entrevistado explicó que en enero de 2025 no se percibió, mientras que en enero de 2024 existía una tasa más alta bajo el gobierno anterior. Y aclaró que es importante señalar que, a partir del próximo mes, también se espera una disminución en algunos de los impuestos más relevantes.

Para finalizar, y al analizar la participación de las retenciones a las exportaciones en la recaudación total, Alonso notó que, “aunque históricamente han representado alrededor del 5% de la recaudación, en enero de 2025 representaron solo un poco más del 3%, lo que muestra que no tienen un peso tan significativo en la estructura tributaria actual”.