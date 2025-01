El déficit de la balanza comercial con Brasil se achicó 96% en 2024

La balanza comercial con Brasil cerró 2024 con un saldo negativo para la Argentina de U$S 206 millones (en 2023 el mismo saldo fue deficitario por U$S 4.717 millones), es decir que el déficit fue 96% menor que el año previo, de acuerdo con el informe de comercio bilateral de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

“Nuestras exportaciones aumentaron 13,2% durante el 2024, mientras que las importaciones desde Brasil bajaron 17,6% en el mismo período”, señaló el reporte.

En diciembre pasado, el comercio bilateral entre Argentina y Brasil fue de U$S 2.420 millones, un 40,7% por encima del mismo mes de 2023, cuando alcanzado U$S 1.721 millones.

“El intercambio cayó con respecto a noviembre pasado solo un 2%, ya que la comparación de noviembre contra octubre había resultado -17,2%. Las exportaciones de Argentina a Brasil subieron 3,7%, mientras que las importaciones bajaron 7,2%, dando un saldo comercial positivo de U$S 56 millones”, indica el reporte.

Las ventas argentinas a Brasil crecieron 39,7% con respecto a diciembre de 2023, marcando la séptima alza al sumar U$S 1.238 millones, mientras que las importaciones desde el país vecino fueron de U$S 1.182 millones y mostraron un alza interanual del 41,7%.

Exportaciones e importaciones

La suba interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil de diciembre (39,7%) correspondió principalmente al alza de vehículos automotores para transporte de mercaderías y usos especiales, vehículos automóviles de pasajeros, partes y accesorios de vehículos automotores y propano y butano licuado.

En cuanto al aumento interanual de las importaciones argentinas (41,7%) se explicó principalmente por el incremento de vehículos automóviles de pasajeros, partes y accesorios de vehículos automotores, otros productos industriales, vehículos automóviles para transporte de mercaderías, motores de pistón y sus partes, y vehículos de carretera.

Según la CAC, “Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil en 2024 y, a su vez, entre los principales compradores de Brasil, se ubicó tercera”.

Las exportaciones de Brasil al mundo bajaron 0,8% en 2024 con respecto a 2023, al pasar a U$S 337.036,2 millones. Por su parte, las importaciones totales crecieron 9% con respecto a un año atrás por un total de U$S 262.484,1. De este modo, el resultado comercial brasileño fue superavitario por U$S 74.552,1 millones.

LM