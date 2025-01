Las exportaciones de economías regionales sumaron casi US$ 9.000 millones

Las exportaciones de las economías regionales alcanzaron los US$ 8.941 millones entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, lo que representa un incremento de 31,9% en dólares (2.160,2 millones) y 24% en toneladas.

Por su parte, las importaciones en el período se ubicaron US$ 959 millones, lo cual arroja un superávit comercial de US$ 7.981 millones.

El precio promedio de exportación se ubicó en US$ 1.237 por tonelada, de acuerdo con el Monitor de Exportaciones de las Economías Regionales (MEER) elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El campo liquidó más de US$ 25.000 millones en 2024

“El sector demuestra así un gran poder de recuperación, tras haber sufrido tres sequías seguidas y heladas tempranas que afectaron los niveles de producción”, señaló el reporte de CAME.

Y agregó que entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 se presentó una alta volatilidad de los precios internacionales, como así también aperturas de nuevos mercados para colocar los diversos productos y subproductos de las economías regionales. “Asimismo, cabe destacar que a partir del segundo semestre de 2024 la situación cambió, fruto de la baja de la inflación y una mayor certidumbre por acomodamiento de la macro”, según la entidad.

Entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 el complejo azucarero registró el mayor crecimiento internaual tanto en divisas (+848,4%) como en volumen (+593,4%), alcanzando los US$ 360,7 millones y 534.919 toneladas, respectivamente.

Los incrementos en divisas y toneladas se deben al buen año climático, que se tradujo en mayor oferta, debiéndose exportar los excedente”. Los principales destinos fueron Estados Unidos, Chile y Canadá, que concentraron el 91,8% de las operaciones del complejo.

El segundo complejo con mayor crecimiento fue el frutícola (carozo), con US$ 33,8 millones (+226,2%) y 15.051 toneladas (+151,8%). Los principales compradores fueron China, Estados Unidos y Brasil (US$ 6,9 millones), que representaron el 68,3% de las operaciones. El precio promedio por tonelada de este complejo fue de US$ 2.248,2, presentando un aumento en el precio de exportación del 29,6%.

Con respecto al período previo comparado, el incremento tanto en dólares como en toneladas refleja el crecimiento del comercio internacional de productos tales como la cereza y el durazno (este último se volvió a exportar a Brasil).

Los países de Europa, principales destinos de exportación

En cuanto a los destinos, los países de Europa absorbieron 32,5% de las ventas regionales al exterior, con US$ 2.906,5 millones. Respecto al período anterior, este número representa un aumento del 26,4% en los dólares exportados.

Predominaron las ventas del complejo manisero con US$ 1.136,1 millones, que representaron el 39,1% de las ventas al Viejo Continente.

El principal socio comercial europeo fue Países Bajos, con un total exportado de US$ 663,8 millones.

