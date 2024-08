Economías regionales: 16 de 19 sectores productivos en situación preocupante ¿El arroz es la esperanza?

El último reporte difundido por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) con la publicación de su tradicional "Semáforo de Economías Regionales" para el séptimo mes del año reveló un panorama complejo para las economías de las distintas regiones más productivas del país. El relevamiento evidencia en un gráfico elocuente tras el monitoreo de 19 sectores productivos y el duro momento que atraviesan esos segmentos, con todo el impacto que tiene para productores y trabajadores rurales argentinos.

Desde el Coninagro precisaron que la entidad “publica este índice de Informe Técnico” para que los productores agropecuarios puedan hacer un seguimiento de los indicadores que se analizan”. Además, detallan que este sistema de medición busca “simplificar la complejidad y heterogeneidad de la producción en el campo hacia una herramienta visual de análisis”. Cabe mencionar que el trabajo a cargo del área de Economía de Coninagro fue realizado “con cifras que surgen del análisis realizado durante el mes de junio de 2024”.

En una foto, todas las producciones

En su informe, la entidad agropecuaria destaca que el semáforo es “un tablero que visualiza un índice que se construye con tres pilares” y agregó que sirve como “herramienta analítica para observar en una misma foto las diversas producciones del agro argentino con la misma metodología”. También remarcó que surge de un “proceso dinámico de selección de variables clave, con indicadores que se actualizan para medir el estado de situación tanto productivo como de mercado como la ecuación micro de cada una de las actividades”.

También se destaca que el semáforo es un índice que busca “reflejar la actualidad de las economías regionales, a través de colores para una comprensión más sencilla”. Este informe es elaborado y difundido mensualmente desde enero de 2018, para el análisis de “19 economías regionales, con datos de fuentes públicas o privadas, con un proceso de validación con referentes”. De modo que, el índice que clasifica las economías en colores verde, amarillo y rojo según el estado, a la vez que aplica tres pilares: negocio, producción y mercado.

Los 3 verdes: esperanza para productores

En el “semáforo” de Coninagro, tan solo tres segmentos productivos mostraron señales favorables en verde, lo que se explica por los precios que resultan más atractivos para el productor. Cabe destacar que, las economías en verde de junio para nada fueron indicadores de una tendencia consolidada: fueron excepciones en el marco de una coyuntura económica desafiante, dependiente de las producciones en los segmentos del arroz y las hortalizas.

Por caso, en el séptimo mes del año estos sectores no registraron mejoras significativas. Si bien se mantuvieron en verde, particularmente las hortalizas presentaron alta volatilidad de precios, lo que se traduce en gran incertidumbre para los productores en campañas futuras.

Las hortalizas se mantienen en verde, junto al arroz y el tabaco, aunque sus precios mostraron inestabilidad en el último período.

Arroz: está en verde por quinto mes consecutivo ya que continúa la recuperación de las variables precios, superficie, producción y exportaciones. Se comenta la preocupación por el aumento en el costo de la energía para el riego y la poscosecha, es decir el tratamiento que recibe el grano después que sale del campo.

Hortalizas: siguen en verde por segundo mes consecutivo, aunque con volatilidad de precios.

Tabaco: este sector en julio mostró indicadores en verde por primera vez en un año, con gran mejoría dejando atrás el amarillo de junio.

Los 4 amarillos de las economías con incertidumbre

Algodón: se mantiene en amarillo por segundo mes, principalmente porque ha recuperado producción, pero mantiene precios bajos. Esta actividad está buscando financiar la nueva siembra y la incorporación de tecnología.

Aves: el sector se mantiene en amarillo por segundo mes, mayormente por la evolución de los precios mayoristas respecto de la inflación y una ecuación de costos estable. El resto de los indicadores no son muy alentadores. Esta actividad está muy activa buscando abrir nuevos mercados y destinos. Sin embargo, la competencia de Brasil es muy fuerte.

Carne bovina: la producción de carne vacuna cambió de verde a amarillo en julio. Se registró una suba de precios de las categorías de novillo y ternero. Sin embargo, el resto de las variables no muestra mejoras significativas. Se aclara que el dato de stock, si bien es rojo, no es tan rojo como se esperaba según los especialistas, con lo que no refleja una tan mala noticia. El número negativo refleja el impacto en el nacimiento de terneros post estrés nutricional de las vacas, y del rodeo en general, por la sequía del año pasado.

Maní: permanece por segundo mes consecutivo en color amarillo con situación de poca estabilidad y tras varios períodos en verde, con precios y exportaciones estancados.

Por lo tanto, hay cuatro producciones que atraviesan una situación de incertidumbre con fuerte fluctuación que, al igual que en junio, generaron inestabilidad con gran impacto en los precios y costos de los productores. Estos segmentos “presentan cambios en los mercados que plantean un grado de incertidumbre respecto de su posible transferencia al esquema de precios/costos de los productores”, apunta el informe.

Los 12 rojos de alarma

Son doce los sectores o actividades productivas regionales que afrontan una situación crítica principalmente por la baja demanda, los elevados costos y los precios estancados. Estos segmentos enfrentan grandes desafíos que se muestran como una tendencia negativa sostenida en el tiempo y que se traduce en gran preocupación para el sector. A la vez que muestran “pocos cambios en la situación respecto del mes anterior”.

Cítricos dulces: este segmento muestra un color rojo al igual que los últimos cuatro meses debido a que los precios crecen pero a menor ritmo que la inflación, sumado a la suba de los costos de almacenaje y logística.

Producción forestal: muestra un color rojo al igual que los últimos cuatro meses. Pese a la suba de precios internos, hay baja demanda: tanto la construcción como la exportación están estancadas.

Producción de granos: el sector del trigo, la soja, el maíz, el girasol, la cebada y el sorgo sigue en rojo desde hace ya más de un año. Las razones son los bajos precios en pesos y la menor exportación.

Producción lechera: los lácteos se mantienen en rojo, acumulando más 12 meses en este color. Si bien los precios promedio SIGLEA están por arriba de la inflación, los litros producidos por tambo caen significativamente en términos interanuales.

La exportación está creciendo en volumen, pero poco en valor. Esta actividad tiene mucha heterogeneidad, con lo que se están observando dos dinámicas en paralelo: la venta de tambos por baja producción o edad del tambero, costos energéticos y dificultades en la generación de reservas forrajeras; y también de innovación e inversión para superar esta crisis.

Mandioca: el segmento se mantiene en color rojo ya que muestra precios muy por debajo de la inflación. La producción de maní está por segundo mes consecutivo en amarillo porque los precios se estancaron, al igual que las exportaciones.

Miel: en este sector se profundiza el rojo por precios muy bajos, siguen los problemas productivos y muy baja exportación.

Carne ovina: también está en rojo y en este segmento todos los indicadores son negativos.

Carne porcina: la producción de carne de cerdo pasó del amarillo el mes pasado a rojo por el estancamiento significativo de precios que sufrió la principal categoría: el capón.

Peras y manzanas: la producción está en rojo por bajos precios y costos elevados, aunque compensa levemente la mejora en las exportaciones.

Vino y mosto: el segmento se mantiene en rojo por más de un año, combinando precios por debajo de la inflación, menor consumo interno y menos exportaciones.

Yerba mate: en el caso de la producción yerbatera se mantiene el rojo desde hace tres meses. La razón es la baja en los precios al productor.

Con este cuadro de situación en el sector agro, julio cerró con grandes desafíos por resolver a futuro, lo que empuja a implementar de modo veloz nuevas estrategias y métodos que logren revertir la tendencia que se muestra con pocas señales de recuperación en 12 sectores con color rojo y estado crítico. De hecho, 16 de las 19 cadenas productivas monitoreadas están complicadas: en amarillo de alerta o advertencia, o directamente en rojo de crisis.

