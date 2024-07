Hay USD 7.000 millones en granos todavía sin vender por la incertidumbre en política monetaria y cambiaria

El productor en el campo argentino tiene en su poder granos por unos USD 7.000 millones, principalmente en soja y maíz, producto de la fuerte incertidumbre que ofrece, a juicio de la producción primaria y la exportación, la política monetaria y cambiaria que podrá en marcha desde el lunes el gobierno de Javier Milei.

Así lo indicó el economista Jorge Ingaramo, gran conocedor del sector agrario local e internacional, en diálogo con el programa “Aire de Campo”, que se emite por radio Perfil. Allí, el especialista comentó que “el productor retiene granos y los exportadores están molestos porque no consiguen mercadería: hay una gran incertidumbre en torno a cuál será el valor de venta de los granos” ante la política de “competencia de monedas” que prevé poner en marcha la administración de La Libertad Avanza.

Según explicó el economista, “la solución (a esta problemática) sería que los productores vendieran los USD 7.000 millones que tienen guardados (en granos), ya que ahora el Tesoro Nacional se carga con la deuda de las LEFI (es decir, la Letra Fiscal de Liquidez que vencerán al 17 de julio de 2025) y ya la paridad de los títulos públicos acusó esta medida. En este contexto, como productor, esperaría hasta que el gobierno aclare las medidas adoptadas”, dijo.

Ingaramo refirió que “está retrasada la venta de granos, ya que hay unos 30 millones de toneladas, principalmente de soja y maíz, que están sin vender. Si se tiene en cuenta que el campo argentino exporta anualmente unos USD 30.000 millones, aún tiene que liquidarse mucho más de lo que se está vendiendo, y sobre todo en esta época del año. Además, hay mucha mercadería entregada, pero sin fijar su precio. Esto hace que el mercado local esté extremadamente incierto y volátil”.

“Incertidumbre” ante debut de las LEFI

Ingaramo consignó que “el lunes es el día que se canjean los pases pasivos del Banco Central por las LEFI (es decir la Letra Fiscal de Liquidez que vencerán al 17 de julio de 2025) y a partir de allí comienza un nuevo régimen monetario que todavía no sabemos cómo es: con el cierre del pasado viernes el tipo de cambio de convertibilidad fue de 1.170 pesos mientras que el campo tiene hoy un tipo de cambio de 1.369 pesos. En un sector que tiene control de cambios con el exportador vendiendo dólares al Banco Central, con tipos de cambios múltiples y cepo cambiario, con la autoridad monetaria que intervienen cuando desea en el Contado con Liquidación”.

“Esto ofrece una situación extremadamente incierta y con una brecha cambiaria que se achicó, pero es del 30% para el exportador. Por ello, se vive la situación cambiaria de extrema incertidumbre y habrá que ver si los bancos aceptan el canje. Los momentos de cambios son todos inciertos, pero este es un momento de cambio en el que el gobierno no dice toda la verdad”, explicó el economista al evaluar las últimas medidas propuestas por el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo.

La industria sojera en disputa con el Gobierno

Retraso en la liquidación de granos

La falta de información respecto a las nuevas medidas lleva a que los productores no avancen con la venta de sus tenencias: “estar en soja es lo más seguro que hay”, refirió Ingaramo tras ser consultado por la falta de interés que tiene el sector agropecuario de liquidar la cosecha gruesa.

“Ya no se habla de dolarización en el gobierno, sino lisa y llanamente de competencia de moneda -dijo el economista-. Así cierran todos los grifos de emisión en pesos y tratan que el peso se convierta en una moneda escasa y, lo sorprendente, es que se busca que la tasa de interés sea negativa. Así un ahorrista recibe un 2,5% mensual contra una inflación núcleo del 3,6%. Por ello, lo más seguro es mantener la soja, aunque es cierto que cada día que pasa su precio cae en Chicago. De todas maneras, vender soja, hoy esto yo no lo veo, debido a que con la incertidumbre que hay en la Argentina con la convertibilidad de moneda, esto no sabemos cómo va a ser y tampoco sabemos si los bancos van a aceptar el canje. Y los exportadores están que trinan porque no consiguen mercadería”, manifestó.

