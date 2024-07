La chicharrita es una plaga que ataca a los cultivos de maíz y le causó muchísimos dolores de cabeza a los productores el año pasado, incluso al país se estima que le costó 2000 millones de dólares en pérdidas por exportaciones de ese cereal. Al arranque de una nueva campaña, hubo dos datos alentadores: uno de ellos que el frío diezmó a la plaga en el NOA, región donde más estragos ha realizado, y además terminó con el rebrote de los maíces guachos que actúan como plaga para el cultivo, con lo cual requieren más aplicaciones de herbicidas y por ende, menos margen para el productor.

Ambas son consideradas excelentes noticias para un ciclo agrícola en el que se necesita una mayor producción de granos para mejorar la ecuación de bolsillo de los productores y la performance exportadora del país.

Chicharrita: informarse será clave de cara a la próxima siembra de maíz

Volviendo al frío, y a la mano que le dio a los próximos cultivos de maíz, el pronóstico de un invierno 2024 frío les daba certeza a los especialistas de que este ciclo agrícola no iba a ser favorable a la chicharrita (Dalbulus maidis) como lo fue la pasada, donde se conjugaron un clima benigno y tres años de sequía.

Ahora, los resultados de las trampas de monitoreo de estos días están trayendo una excelente noticia: muestran que las heladas que se dieron a fines de junio y primeros días de julio diezmaron las poblaciones Dalbulus maidis en zonas del NOA que habían sufrido ataques descomunales de este insecto, como el sur y el este de Tucumán.

“La ola polar reseteó el sistema”, dicen contentos desde el campo.

Alejandro Vera, investigador de la sección Zoología Agrícola de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), analiza semanal y quincenalmente las trampas cromáticas instaladas, a las que las chicharritas se acercan y quedan pegadas.

La plaga de la "chicharrita" provocó pérdidas millonarias en maíz y frena futuros planes de siembra

El investigador contó que “en Los Altos hubo heladas de muy alta intensidad para esta zona: a partir del 7 y 8 de julio se registraron -5 °C por lo menos durante 7 horas. Lo mismo pasó en San Justo, donde también están encontrando cero capturas en las trampas. Entonces empezamos a entender que las heladas están reseteando el sistema”, aseguró.

Según Vera, además del umbral térmico vital, están encontrando que heladas no tan intensas pero que se mantienen por varios días generan un impacto similar.

Por el frío, los productores también ahorrarán en las aplicaciones de herbicidas

Las heladas también ayudaron a controlar a los "maíces guachos" con lo cual, no hará falta que los productores hagan control químico en barbecho, con lo cual podrán tener un "costo levemente menor"

“Pueden guardar esa bala de plata quizás para antes de implantar si van a hacer una siembra de primera”, sostiene Vera. “La temperatura está contribuyendo muchísimo en el sistema", detalló.

Pese a la excelente noticia, el especialista dice que no hay que relajarse en el monitoreo. “Si cambia la condición y empieza a brotar maíz, hay que controlar: el potencial reproductivo del Dalbulus no permite descuidarse. Pero que haya un remanente nulo o mucho menor gracias a la temperatura no es lo mismo que encarar una plaga que ha crecido mucho. Esa es una enseñanza que nos quedó", dijo y alertó "El año pasado, pensábamos que 5 chicharritas eran poco, pero tienen un crecimiento exponencial: 5 se transforman en 50 en una semana, en 250 a las dos semanas, y en más de 1.000 al mes. Por eso nunca debemos dejar de estar atentos. Brasil, que tiene Dalbulus desde hace años, basa el éxito de su manejo en mantener baja la población”.

