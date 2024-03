La plaga de la “chicharrita” provocó pérdidas millonarias en maíz y frena futuros planes de siembra

Los campos con maíces tardíos se ven seriamente afectados por la presencia de la enfermedad Spiroplasma kunkelii, causada por la chicharrita y que llegó a la zona central del país desde el norte tras la ola de calor registrada durante febrero pasado. Las pérdidas en maíz por caída en los rendimientos son millonarias. Especialistas reconocen que la presencia de la enfermedad en Santa Fe y Entre Ríos frena inversiones productivas en futuros planes de siembra en las zonas afectadas.

Así lo indicó Diego Pérez, ingeniero agrónomo y también asesor CREA, en diálogo con el programa “Aire de Campo”, que se emite por radio Perfil. “A la hora de armar planes de siembra para maíz en la campaña 2024-25, el maíz temprano entrará en algunas zonas afectadas por potencial y calidad de ambiente, pero en el caso del maíz tardío, aún no están los planteos productivos realizados: hoy se sacó el maíz tardío de la rotación al menos hasta septiembre y octubre”.

“Esto será hasta que veamos si la chicharrita se murió por efecto del frío del invierno. Si hay presencia de la plaga, se deberá descartar (la siembra), ya que el plan de manejo a emplear en los campos maiceros debe ser muy grande, y allí todos los productores que están al tanto del tema del manejo deberán emplearla para atacar la enfermedad”, explicó.

La última estimación realizada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires determinó que se prevé una producción de maíz de 54 millones de toneladas en lugar de los 56,5 millones tal como estaba prevista inicialmente. El recorte de 2,5 millones de toneladas en la proyección de producción de maíz, según los especialistas de la bolsa porteña, fue causado por la enfermedad Spiroplasma kunkelii, que transmite la chicharrita, y por la ola de calor de febrero.

Producción de maíz

Impacto de la plaga

Pérez comentó que la chicharrita es una plaga muy común en el norte argentino, Brasil y Paraguay. "Es un bichito muy chiquito que pica al maíz y le transmite tres virus, que tienen distinto efecto en la planta, y básicamente provoca una reducción del rendimiento, y también afecta su fisiología”, dijo.

“Durante esta campaña, se registró que llegó con su presencia a donde no había llegado nunca: desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta ubicarla en provincias muy afectadas como Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, además de Santiago del Estero y Chaco, que están muy afectados”, explicó.

El asesor CREA explicó que por su proliferación “la situación está muy complicada” en el sector maicero, donde ya se constató un recorte en la producción, previsto por la Bolsa de Comercio de Cereales de Buenos Aires, de cerca de 2,5 millones de toneladas “y las estimaciones privadas ya hablan de 10 millones, es decir un 20% de la producción estimada de maíz se verá reducida por la chicharrita”.

“En la zona central de la provincia de Santa Fe, donde el productor tenía previsto obtener unos 10.000 kilos por hectárea, van a rendir unos 2.000 a 3.000 kilos. Hay muchos lotes que ya no se cosechan. Desde la ubicación de Rosario, hacia el norte de la provincia, el grado de afectación con esta plaga es muy grande. Por lo que la situación es muy desesperante para la producción”, dijo Pérez.

Además, agregó que “la chicharrita es un bichito que se dispersa fácilmente a través del viento, ya que puede volar, y tiene una tasa de reproducción muy importante y rápida". "Esto hace que en muy poco tiempo pueda meter varias generaciones dentro de un ambiente de un ecosistema. Ya que la hembra puede poner hasta 600 huevos en una planta”, ahondó.

“Sabemos que llegó desde el norte: estuvo presente en los campos desde el año pasado, sin ser afectada por heladas tardías, y se vio beneficiada por la producción de maíz que comenzó la siembra desde agosto del 2023. Sabiendo que lo único que come es maíz, aunque puede refugiarse en otra planta, se alimenta de maíz. La presión es muy alta, ya que se llegó a contar hasta 30 chicharritas por planta”, dijo.

Controles

Pérez comentó que los controles que se pueden hacer son similares a cualquier otra plaga y de forma integral, ya que no se utiliza una sola práctica de manejo. "Allí figura desde el uso de materiales genéticos que resistan los virus que transmite la chicharrita, donde para curar la semilla se deben encarar aplicaciones sucesivas”, indicó.

Allí, según el especialista, el productor debe apostar a “ingresar a los lotes para encarar aplicaciones cada cuatro o cinco días, tal como se puede hacer en lugares como Chaco o Santiago del Estero, e incluso en la zona del Mato Grosso, donde han convivido con la plaga desde muchos años atrás”.

“De transmitir la enfermedad a la planta, con un Tiroplasma, la planta se ve afectada por un enanismo, y también provoca además que la sabia no permita cumplir con el llenado del grano. En condiciones muy graves, no se produce la espiga ni tampoco se produce una floración e incluso el polen es estéril”, detalló Pérez.

“En la Argentina, hay híbridos con mayor o menor nivel de tolerancia, aunque no he visto nada que tenga resistencia por completo. Tenemos ensayos con más de 30 a 40 híbridos, y están destruidos en mayor o menor medida. Los híbridos sembrados en zona templada son los más susceptibles a la enfermedad, ya que, al ir más al norte, donde hay genética para zonas tropicales, ofrecen una mayor tolerancia. No es solo la semilla, ya que como hay una fuerte presencia de la chicharrita, se debe imponer un control masivo”, explicó.

Finalmente, refirió que el daño fue “ínfimo” sobre los maíces tempranos sembrados a partir de agosto de 2023, donde se lograron cosechar “lotes con rindes muy buenos”, mientras que reconoció que “todo lo que es maíz tardío es lo más afectado por esta plaga”.

