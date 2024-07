Chicharrita: informarse será clave de cara la próxima siembra de maíz

Desde la cadena maicera presienten que el maíz volverá a tener el protagonismo en la próxima campaña agrícola que supo ganarse en la última década, más allá del impacto que supo tener la plaga de la chicharrita en los sembradíos del norte y centro de Argentina. Pese a ello, se reconoce al grano amarillo como la base productiva y generadora de otras actividades e industrias en todo el interior del país, temas que podrán ser evaluados y analizados en el 3° Congreso Internacional de Maíz (CIM), que se llevará a cabo el 28 y 29 de agosto en el Centro de Convenciones de Córdoba.

En diálogo con el programa “Aire de Campo”, que se emite por radio Perfil, Federico Garat, quien es Líder de Relaciones con la Industria de Bayer Crop Science Conosur, comentó que, de cara a la próxima campaña de maíz, este “es un partido que aún no se ha jugado” y estimó que “hoy hay más y mejor información” para afrontar la “toma de decisiones” para avanzar con la siembra, sabiendo que, entre otras cosas, “siempre se hacen buenos maíces para hacer buena soja después”.

“Cuando se tiene una visión sistemática de la producción, hace mucho que en la Argentina como uno de los líderes en producción de granos no se piensa en un solo cultivo, sino que hay una integración de los mismos a una serie sistémica, aunque este está liderado claramente por el maíz, a partir del impacto productivo y lo que aporta el cereal también para la salud de los suelos”, explicó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El referente consignó además que la producción del grano amarillo “es la más federal que hay en la Argentina, ya que derrama actividad por toda la geografía del país, desde Salta hasta la Patagonia, junto a todas las producciones asociadas que tiene. Además, no se puede pensar en un sistema agrícola de largo plazo y con una visión productivista junto a la conservación de suelo que no contenga maíz”, dijo.

Federico Garat

Perspectivas del productor

Según Garat, la producción de maíz siempre “derrama actividad por toda la Argentina” y sostuvo que “más allá del efecto que tuvo la chicharrita, de cara a la próxima campaña del maíz, es un partido que aún no se ha jugado. La percepción ante la plaga hace unos meses era mala en cuanto a la sostenibilidad productiva y en estos meses se ha generado conocimiento científico y se ha compartido información con los productores”.

Por ello, comentó que “habrá una parte de Argentina que no debería tener a la chicharrita como primer factor a tener en cuenta a la hora de decidirse o no a hacer maíz. No le resto importancia. Por otro lado, hay lugares donde es un problema y habrá que tomar consideraciones particulares”.

Si bien Garat admitió que “hay un retraso” en la decisión de anticipar la compra de insumos para la próxima campaña, consideró que “todo impacto sobre el área de maíz será menor a lo que inicialmente se pensaba cuando comenzó la campaña”.

Buenos rindes con planificación

Atento a los buenos rindes obtenidos en muchos lugares del centro del país, el especialista consignó que “afortunadamente tenemos una agricultura muy dispersa a lo largo y a lo ancho de Argentina y salvo en años muy particulares afectados por un fenómeno climático como La Niña, siempre hay revancha por su geografía y donde se dan las producciones: afortunadamente este año hay muy buenas noticias, aunque hay otras que no”.

El impacto de la chicharrita: “En las zonas más afectadas del norte, hemos tenido pérdidas entre el 80 y el 100%”

“En maíces de primera tenemos rindes extraordinarios en regiones de la zona central del país. No quiero caer en la fácil y decir que fue porque llovió bien, sino que allí está el trabajo del productor argentino que siempre hace las cosas muy bien pensando en el desarrollo del sistema. Por ello, hay buena soja porque antes hubo buenos maíces y también porque el productor hizo una buena planificación con aporte de la tecnología y un germoplasma de punta para obtener buenos rindes”, expresó Garat.

Congreso del Maíz en Córdoba

Asimismo, Garat destacó la oportunidad que tendrá todo el sector maicero de analizar este tipo de cuestiones en el 3° Congreso Internacional del Maíz, que se celebrará el 28 y 29 de agosto en el Centro de Convenciones de Córdoba. “Este evento es sumamente relevante y estamos con Bayer desde el primer encuentro realizado en la capital cordobesa: para la marca es un momento importante, ya que es cuando nos encontramos con productores, empresarios y contratistas y exponentes nacionales e internacionales muy relevantes”.

“Este año tiene una relevancia particular, ya que será el evento previo a la última toma de decisiones donde la intención es compartir con el productor todo el conocimiento y lo que se sabe, entre otras cosas de la chicharrita, más allá de que ésta no será la única temática”, expresó.