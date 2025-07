Alejandro Vanoli, extitular del Banco Central: “El dólar está barato”

Perfil Redacción NEA



El expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, aseguró que “el dólar está barato” y que “los precios en dólares en la Argentina son más caros que en el resto del mundo”.

“Cuando son más los argentinos que van a comprar a los países limítrofes o compran por internet. O ves que en lugar de venir muchos turistas extranjeros a la Argentina, son más los argentinos que viajan, tenés un termómetro de que algo está andando mal”, ejemplificó.

“El problema es un precio que es el dólar”

“Si los precios en dólares en la Argentina son más caros que en el resto del mundo, el problema no son todos los precios, el problema es un precio que es el dólar”, agregó en declaraciones a Radio Splendid.

Y luego prosiguió con su análisis: “Entonces cuando la gente común y los grandes operadores ven que la Argentina está acumulando un déficit externo creciente, que tiene bajo nivel de reservas, que no tiene acceso al mercado de capitales y que históricamente cuando esto pasó siempre hay una crisis, entonces si vos ves que ladra y tiene cuatro patas, es un perro”.

“No se ve un modelo productivo”

Para el economista “no hay que tener una mirada binaria en el sentido que claramente el gobierno anterior, por fuera de que pasó la pandemia, la sequía, todo eso, tuvo errores de gestión económica, problemas políticos que derivan en eso y que el gran tema fue el manejo de la inflación”.

Además recordó que “cuando vos tenés un candidato (Javier Milei) que dice que ´los pesos son una caca´ y que dice que ´va a dolarizar´, es una invitación a comprar dólares y se amplió la brecha”.

“Eso no excusa que el gobierno del Frente de Todos no dio las respuestas que tenía que dar. Evidentemente había cosas que había que cambiar, pero tampoco es la alternativa volver a un modelo de apertura indiscriminada de la economía en un mundo proteccionista, en un modelo de valorización financiera porque no se ve un modelo productivo”, concluyó Vanoli.