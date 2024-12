Compras en Amazon y Aliexpress: qué cambia con el nuevo sistema para envíos internacionales

El Gobierno Nacional implementó cambios en el Régimen de Importación por Prestadores de Servicios Postales (PSP) y Courier, que permite realizar compras en sitios como Amazon y pueden recibirse en el domicilio a través de empresas como DHL y FedEx, por ejemplo.

Las modificaciones establecieron nuevos límites tanto para el monto de las importaciones como en las exenciones de aranceles.

Los cambios para compras en el exterior vía courier

Los primeros US$ 400 de cada envío no pagarán derechos de importación. Sin embargo, estos productos estarán sujetos al pago del IVA.

El valor máximo de importación se eleva a US$ 3.000 por envío.

Este tipo de envío sólo puede utilizarse 5 veces por año calendario y por persona. El contenido del paquete no debe contener más de 3 unidades de la misma especie y no pueden tener fin comercial. Asimismo, el peso del paquete no puede superar los 50 kg.

Para operar bajo este esquema, los usuarios deberán registrar cada compra en el portal de ARCA, ingresando a la sección "Envíos Postales Internacionales". Este trámite es obligatorio y debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la mercadería. De no cumplirse con este requisito, el usuario perderá la posibilidad de utilizar el beneficio.

Los interesados deben contar con CUIT y clave fiscal, además de un medio de pago habilitado para transacciones internacionales.

Compras con sistema puerta a puerta

Sitios como Aliexpress ofrecen la posibilidad de recibir las compras a través de Correo Argentino.

Con esta modalidad pueden adquirirse libros, comestibles, prendas, juguetes, productos tecnológicos, objetos de decoración, etc., siempre que no pesen más de 20 kg de peso

El valor de compra (costo de la mercadería + seguro + flete) no debe superar los US$ 3.000.

Los productos deberán ser "para uso personal, y su especie y cantidad no deben presumir una finalidad comercial. Esto será evaluado por el servicio aduanero".

Los primeros 12 envíos gozarán de una franquicia de US$ 50 cada uno. En caso de que el valor de la compra (costo de la mercadería + seguro + flete) sea igual o inferior, no se deberá abonar tributo alguno. Caso contrario, se pagará un impuesto equivalente al 50% del excedente de la franquicia mencionada. Una vez agotado el cupo franquiciado, se abonará el 50% del total de la compra.

Adicionalmente, el Correo cobrará una tasa de servicio en todos los casos.

