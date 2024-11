Importaciones accesibles: qué productos traer de afuera para ahorrar hasta un 40%

Tras las medidas implementadas por el Gobierno de Javier Milei, importar productos de electrónica e indumentaria costará en promedio 40% menos que adquirir esos artículos en Argentina, dado que se abarataron los costos del ingreso de mercadería al país.

A partir de diciembre de este año se elevará el monto límite de importación de productos por compras realizadas a través del sistema courier, pasando de US$1.000 a US$3.000, y se eliminarán los aranceles sobre los primeros US$400 para las compras de bienes destinados a uso personal, tributando solo el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Cómo serán las rebajas en las compras al exterior

Fundación Ecosur realizó un estudio donde indicó que, frente al nuevo panorama, importar bienes desde el exterior a través del sistema courier sería más económico en el 88% de los casos analizados, comparando los valores medidos al dólar MEP.

En lo que respecta a productos tecnológicos, se observaron las siguientes diferencias de precio, entre muchas otras:

Samsung Galaxy Buds Pro 2: diferencia de precio del 73%, representando el mayor ahorro entre los productos relevados.

iPhone 16 PROMAX: diferencia de precio de un 71% más bajo al adquirirlo en el exterior.

Reloj Garmin: diferencia de precio del 63%.

Samsung Galaxy Tab A8 y A9+: las tablets de esta marca mostraron diferencias de 59,3% y 54,1%, respectivamente.

Auriculares Sony WH-1000XM5: se presenta un ahorro del 59,4% al traerlos desde el exterior.

En cuanto a notebooks, algunos modelos, como Lenovo Ideapad, Acer Aspire y ASUS Vivobook presentaron diferencias de precio del 56%, 56,1% y 48,6%, respectivamente. Por otro lado, productos como la cafetera Nespresso (-7,6%) o el Samsung Galaxy Watch 6 (-20,5%) significaron ahorros menores, aunque continúan siendo más económicos de forma importada.

En cuanto a indumentaria se destacaron las siguientes diferencias de precio:

Campera Adicolor Classics: presentó un ahorro del 72,1%, liderando la lista dentro del segmento de indumentaria.

Campera Softshell Columbia: diferencia de 64,6% respecto al precio en Argentina.

Jeans Levi´s Premium: presentaron un ahorro del 57% al ser importados.

Buzo de entrenamiento Under Armour: diferencia de precio de 39,4% con respecto a las tiendas.

Camiseta Adidas Essentials: diferencia del 28%.

No obstante, no todos los artículos de indumentaria registraron ventajas en el precio al ser adquiridos en el exterior. Por el contrario, los Adidas Originals Gazelle son 11,1% más caros y, en paralelo, las remeras Under Armour registraron un aumento del 4,4%.

Las medidas y normativas que facilitan la compra de artículos personales del exterior se sumaron ahora al fin del Impuesto PAIS y a la simplificación de regulaciones en algunos sectores, con el objetivo de reducir los costos, generando accesibilidad a la importación y, en consecuencia, aumentando la brecha con los productos locales.



