Industriales advirtieron que podrían cerrar 25 mil pymes y que se perderían 300 mil puestos de trabajo

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pyme de Argentina (IPA), advirtió que “si el cepo se levanta, no se regula el comercio exterior, no se baja el costo energético ni la presión impositiva, el año que viene van a cerrar 25 mil pymes y vamos a perder 300 mil puestos de trabajo”.

“Es el 5 por ciento de las pymes del sector productivo de Argentina”, agregó en declaraciones a Cadena 3 Rosario.

Reclamo

Además consideró que "la industria para poder competir necesita bajar los costos que tienen que ver con el costo de energía, la presión impositiva, los insumos difundidos”.

“Si no la industria argentina no puede competir, especialmente cuando hablamos de tener que salir a competir con China. De allí es de dónde viene la gran preocupación de los industriales que ya no solamente son las pymes, son las grandes empresas. Esto es una guerra comercial. Esto es lo que va a terminar con gran parte de la industria”, alertó Rosato.

“Cuando decimos terminar, decimos que sectores sensibles como textiles, calzado, fabricantes. de bienes de capital, fabricantes de muebles, un montón de industrias que van a desaparecer porque es difícil competir contra esos precios que vienen del exterior”, precisó el titular de IPA.

RIGI

Rosato sostuvo que “al Gobierno le cuesta reconocer lo que pasa” e “ignora la problemática de la industria”.

Al referirse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) recalcó: “Hicieron un traje a medida para las grandes empresas, pero también tienen que tenerlo las pymes”.

“Es cierto que las pymes deben invertir. La globalización va cambiando a las pymes, para modernizarse o desaparecer. Pero para invertir tenés que tener un horizonte. Salió una ley laboral, pero hasta el momento de aquí para atrás una pyme tiene un juicio y queda fuera del sistema, hay indemnizaciones de hasta 60, 70, 100 millones de pesos”, concluyó.

El secretario de Coordinación de Producción, Juan Pazo, anunció el martes que el Gobierno enviará un proyecto de ley pyme.

La iniciativa busca "facilitar e impulsar" el crecimiento de las PyMES, "potenciar las exportaciones industriales, formalizar el empleo, impulsar el sector agro y generar cambios profundos en materia laboral".