Riesgo país se desploma a 563 puntos y los bonos argentinos trepan tras la tregua global

El mercado local se hizo eco a lo que sucede en las bolsas del mundo y encontró este miércoles 8 de abril un fuerte alivio en medio del giro global hacia el apetito por riesgo. Tras la tregua de dos semanas acordada entre Estados Unidos e Irán, el riesgo país argentino registró una baja contundente y retrocedió más de 50 puntos básicos, hasta ubicarse en 551 unidades, luego de haber cerrado el martes en 610. El movimiento fue acompañado por una suba marcada de los bonos soberanos en dólares, que rebotan de la mano de un escenario internacional menos tenso y de una caída del precio del petróleo.

La mejora en los activos locales se apoya en un cambio de humor que excede a la Argentina. Algo similar a lo que comentó a PERFIL, Leo Anzalone, director del CEPEC, al señalar que "la tregua en Medio Oriente disparó un “relief rally” global, y Argentina —como suele pasar por beta— lo termina amplificando".

Tal como explicó el economista, "cuando baja la tensión geopolítica, aunque sea de forma transitoria, tienden a alinearse varias cosas: afloja el petróleo, se moderan un poco las expectativas de inflación global y cede algo la presión sobre tasas. Eso, en general, mejora el apetito por riesgo y hace que vuelvan flujos, aunque más tácticos que otra cosa, hacia activos que venían muy castigados", explicó.

Argentina rebota más que el promedio: ¿Por qué?

En ese marco, Argentina rebota más que el promedio. En la mirada de Leo Anzalone, eso responde a algunas particularidades: "Venía atrasada, con precios bastante golpeados, y cualquier mejora en el clima externo se siente más. Igual, cuesta verlo como un cambio de tendencia; por ahora parece más un rebote por alivio que algo estructural", explicó el analista

Bonos en dólares y compresión del riesgo

En ese contexto, la deuda soberana argentina en moneda dura se alineó con la mejora global. Los Globales mostraron avances de hasta 3,5%, liderados por el Global 2041, seguido por el Global 2035 y el Global 2046. La reacción no sorprende: en un mercado emergente de alta beta como el argentino, cualquier baja de la aversión global al riesgo suele traducirse rápidamente en compresión de spreads y recuperación de precios en los bonos.

El retroceso del riesgo país a la zona de 551 puntos vuelve a poner en agenda una hipótesis que el mercado sigue mirando de cerca: si la distensión externa se sostiene y el Gobierno mantiene el orden fiscal, la deuda argentina todavía tiene margen para seguir comprimiendo. El punto es que esa mejora depende, en buena medida, de variables que el país no controla. En las últimas semanas, el conflicto en Medio Oriente había vuelto a golpear a los activos de riesgo por temor a una escalada militar, un petróleo por encima de los US$100 y una renovada presión inflacionaria a nivel global. La tregua alivió esa secuencia, aunque no la canceló por completo.

Qué pasó en Europa

En Europa, las acciones registraron su mejor rueda en un año tras conocerse el entendimiento entre Washington y Teherán, mientras en Wall Street los principales índices abrieron con ganancias firmes, con un salto especialmente fuerte en el Nasdaq. El mercado leyó que, al menos por ahora, se reduce el riesgo de una interrupción prolongada en el Estrecho de Ormuz y, con ello, afloja una de las principales amenazas sobre la inflación global: un nuevo shock energético.

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