Trump amenaza con irse de la OTAN antes de reunirse con Rutte en medio de la frágil tregua con Irán

Donald Trump elevó este miércoles el tono contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y acusó a sus aliados de haber "dado la espalda" a Estados Unidos en la guerra contra Irán. "Fueron puestos a prueba y fallaron", afirmó la portavoz presidencial Karoline Leavitt, al citar palabras del mandatario estadounidense.

Las declaraciones del presidente estadounidense precedieron a un encuentro clave con el secretario general de la alianza, Mark Rutte, en Washington, en medio de la presión en torno a la fragilidad del alto al fuego en Medio Oriente.

"Es bastante triste que la OTAN le haya dado la espalda al pueblo estadounidense durante las últimas seis semanas, cuando es precisamente ese pueblo quien ha estado financiando su defensa", agregó en su habitual conferencia de prensa en la Casa Blanca.

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Donald Trump enloqueció al mundo al divino botón

Además, al ser consultada sobre una posible retirada de Estados Unidos de la OTAN, la vocera de Trump sostuvo: "Es algo que el presidente ha mencionado, y creo que es algo que el presidente abordará en pocas horas con el secretario general Rutte”.

La reunión, prevista a las 15:30 (16:20 en Argentina), se desarrolla en la Casa Blanca y podría ser a puerta cerrada, aunque en la práctica este tipo de encuentros habilitan un encuentro imprevisto con la prensa.

Ormuz, guerra y tensiones con los aliados

El encuentro se produce tras semanas de fricciones entre Washington y sus socios europeos por la guerra contra Irán, iniciada el 28 de febrero, y por el manejo de la crisis global que provocó el cierre estratégico el estrecho de Ormuz, una vía clave por la que pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Trump había sugerido que Estados Unidos podría abandonar la alianza después de que países miembros ignoraran su pedido de ayudar a reabrir el estrecho, que había sido cerrado por Irán a modo de represalia por la guerra, lo que provocó una suba en los precios de la energía.

Donald Trump

"Vayan al estrecho y simplemente tomenlo", había afirmado el presidente días atrás, en línea con su postura de que la seguridad de esa ruta marítima debe recaer en los países que dependen de ese flujo.

La tensión se moderó parcialmente tras el acuerdo de alto el fuego anunciado el 7 de abril por la noche entre Washington y Teherán, que incluye la reapertura del estrecho bajo una serie de condiciones, incluido el cese de los bombardeos contra Irán y Líbano . El entendimiento llegó luego de que Trump amenazara con atacar infraestructuras críticas iraníes, como centrales eléctricas y puentes, y advirtiera que "toda una civilización morirá esta noche".

El plan concreto para garantizar la reapertura y seguridad del paso sigue siendo difuso, luego de que Israel profundizara su masiva ofensiva en el sur del Líbano este miércoles, luego de que tanto Benjamin Netanyahu como Trump dijeran que Hezbolá y el Líbano "no son parte del acuerdo". En tanto, se espera que la estabilidad del paso estratégico sea uno de los ejes centrales de la reunión con Rutte.

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Diferencias dentro de la OTAN

Las divergencias también se expresaron en decisiones operativas: desde el inicio de la guerra, países como España y Francia restringieron o prohibieron el uso de su espacio aéreo o instalaciones militares para la ofensiva contra Irán. Sin embargo, junto a otras naciones, se comprometieron a participar en una coalición internacional para asegurar el estrecho una vez finalizado el conflicto.

En paralelo, el primer ministro británico Keir Starmer tenía previsto viajar al Golfo Pérsico para respaldar la tregua y avanzar en un esquema de seguridad posconflicto.

Antes del encuentro con Trump, Rutte mantuvo una conversación con el secretario de Estado, Marco Rubio. Según el Departamento de Estado, el diálogo se centró en las operaciones contra Irán, la guerra en Ucrania y el fortalecimiento de la coordinación y el "reparto de cargas" entre los aliados.

Donald Trump y el secretario de la OTAN, Mark Rutte, en la Casa Blanca.

Límites a una eventual salida de la OTAN

Pese a las amenazas del presidente, una retirada de Estados Unidos de la OTAN enfrenta obstáculos legales significativos. Una ley aprobada por el Congreso durante la administración de Joe Biden impide al mandatario abandonar la alianza sin autorización legislativa.

El proceso requeriría el respaldo de dos tercios del Senado o la aprobación de una ley específica. Además, el artículo 13 del tratado de la OTAN establece que cualquier país miembro puede retirarse, pero solo tras notificar formalmente su intención con al menos un año de antelación.

En esa línea, el analista ruso Konstantin Kalachev afirmó en declaraciones a la agencia TASS que reunir los votos necesarios en el Congreso para una salida de la OTAN "es actualmente imposible", incluso dentro del Partido Republicano, y consideró que las declaraciones de Trump son interpretadas por la mayoría de los actores como una forma de presión retórica sobre sus aliados.

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Presión interna y debate en Washington

Las críticas del presidente estadounidense también generaron reacciones dentro de Estados Unidos. El senador republicano Mitch McConnell recordó que la OTAN activó su cláusula de defensa colectiva tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando aliados enviaron tropas para combatir junto a las fuerzas estadounidenses en Afganistán e Irak.

McConnell instó a Trump a ser "claro y coherente" y advirtió que no es conveniente para los intereses del país “pasar más tiempo alimentando rencores con aliados que comparten nuestros intereses que disuadiendo a adversarios que nos amenazan”.

Fundada en 1949, la OTAN ha tenido a Estados Unidos como pilar central de su estructura militar. Sin embargo, Trump insiste en que los aliados deben asumir una mayor parte del esfuerzo, una demanda que en 2025 derivó en un compromiso de aumento del gasto en defensa hasta 2035.

En este contexto, Rutte busca apoyarse en su relación personal con el presidente estadounidense —a quien Trump ha calificado como "un tipo formidable" y "genial"— para intentar contener la escalada verbal y evitar que la crisis derive en un quiebre más profundo dentro de la alianza atlántica.

Con información de AFP, AP y TASS.

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