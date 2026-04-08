La Justicia de Estados Unidos condenó a 15 años de prisión a Jasveen Sangha, conocida como la “Reina de la ketamina”, por su responsabilidad en la muerte del actor Matthew Perry, quien falleció en 2023 tras una sobredosis.

Sangha, de 42 años y con ciudadanía británica y estadounidense, fue una de las cinco personas imputadas en la causa que investigó el fallecimiento del protagonista de la serie Friends. El actor fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles.

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Según la investigación, la mujer lideraba un negocio de venta de drogas desde su departamento, donde abastecía a clientes de alto poder adquisitivo vinculados a la industria del entretenimiento. Incluso, se presentaba como una proveedora exclusiva para un “círculo VIP” de celebridades.

De acuerdo con los fiscales, Sangha suministró ketamina a través de un intermediario, Erik Fleming, quien a su vez se la entregaba al asistente personal del actor, Kenneth Iwamasa. Este último fue quien le administró varias dosis a Perry, incluida la que resultó fatal el 28 de octubre de 2023.

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Tras conocerse la muerte del actor, la acusada intentó borrar pruebas. “Eliminá todos nuestros mensajes”, le indicó a su colaborador, según reveló la causa. Para la fiscalía, su accionar demostró “una total indiferencia por la vida” y una clara prioridad por el beneficio económico.

Durante el allanamiento a su vivienda, los investigadores encontraron diversas sustancias ilegales, entre ellas metanfetamina, cocaína, éxtasis y pastillas falsificadas, además de elementos utilizados para el narcotráfico como balanzas y máquinas para contar dinero.

Una red de médicos y proveedores

El caso también expuso la participación de profesionales de la salud. Uno de ellos, el médico Salvador Plasencia, fue condenado previamente por distribuir ketamina al actor, mientras que otro doctor recibió una pena menor.

Según se determinó, Perry pagaba más de 2.000 dólares por cada dosis, un valor muy superior al costo real de la sustancia.

Otros implicados en la red, como el asistente del actor y el intermediario, serán sentenciados en los próximos días.

La lucha contra las adicciones

El fallecimiento de Matthew Perry generó conmoción mundial y volvió a poner el foco en su larga lucha contra las adicciones. Durante años, el actor habló públicamente sobre sus problemas con el alcohol y los analgésicos, y en sus últimos tiempos parecía haber logrado cierta estabilidad.

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La ketamina, utilizada en tratamientos médicos para la depresión, también puede generar dependencia cuando se consume sin control. Según la investigación, el actor había desarrollado una adicción a esta sustancia en los meses previos a su muerte.

Su caso no solo impactó a los fanáticos de Friends, sino que también derivó en una investigación judicial que dejó al descubierto una red de distribución ilegal de drogas en el entorno de celebridades.

LB