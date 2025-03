Los 14 famosos muertos que siguen facturando millones: de Michael Jackson a Whitney Houston y Matthew Perry

Aunque ya no están físicamente, estas celebridades siguen siendo un verdadero fenómeno comercial. La muerte no detuvo el negocio de sus nombres, música, obras y marcas. Según Forbes, solo en 2023 las celebridades fallecidas más rentables generaron en conjunto más de 470 millones de dólares. Desde músicos icónicos hasta actores y escritores, sus patrimonios continúan moviendo millones gracias a la venta de catálogos, derechos de imagen, merchandising y streaming. Conocé quiénes son los 14 famosos muertos que siguen facturando millones año tras año.

Michael Jackson: El Rey del Pop que no deja de generar millones

A catorce años de su muerte, Michael Jackson sigue siendo el artista fallecido más rentable del mundo. Su patrimonio recaudó en 2023 alrededor de 115 millones de dólares, principalmente impulsado por el éxito de MJ: The Musical, el musical de Broadway basado en su vida, que vendió más de 85 millones en entradas. Además, su espectáculo permanente en Las Vegas, Michael Jackson ONE, sigue agotando funciones. La venta de música, reproducciones en plataformas digitales y licencias para publicidad y productos completan un negocio multimillonario.

Elvis Presley: La leyenda inmortal de Graceland

Casi cinco décadas después de su muerte, en 1997, Elvis Presley sigue facturando. Su patrimonio registró ingresos por 100 millones de dólares en 2023. La principal fuente de dinero sigue siendo Graceland, su icónica mansión en Memphis, que recibe anualmente más de 600.000 visitantes. Además, las ventas de su música, la comercialización de productos licenciados y la continua presencia de su imagen en series, películas y publicidades sostienen su fortuna. Cada Navidad, su álbum de villancicos es uno de los más vendidos en todo el mundo.

Freddie Mercury: El negocio millonario de Queen

Freddie Mercury, la voz inconfundible de Queen, volvió con fuerza al ranking de las celebridades fallecidas más rentables gracias a un acuerdo histórico. Según un estudio de los últimos años, su patrimonio registró ingresos de aproximadamente 250 millones de dólares por la venta del catálogo completo de Queen a Sony por 1.000 millones de dólares, el acuerdo más grande en la historia de la música. Las ganancias se dividieron en cuatro partes entre Mercury y los miembros originales de la banda que aún viven: Brian May, Roger Taylor y John Deacon.

Ray Manzarek: El teclado de The Doors que sigue generando

El tecladista y cofundador de The Doors, Ray Manzarek, se convirtió en uno de los artistas fallecidos mejor pagos en 2023 gracias a la venta de su participación en el catálogo musical de la banda. Su patrimonio sumó alrededor de 45 millones de dólares por esta transacción, que incluyó derechos de grabación, publicación y licencias para merchandising y productos oficiales de The Doors.

Dr. Seuss: El autor infantil que sigue facturando millones

Theodor Geisel, más conocido como Dr. Seuss, sigue siendo una mina de oro literaria. En 2024, su patrimonio registró ingresos por 40 millones de dólares gracias a la venta continua de sus libros, que superan los 700 millones de copias vendidas. Además, licencias para adaptaciones cinematográficas, series y merchandising de sus personajes —como El Gato con Sombrero y El Grinch— alimentan el negocio cada año.

Charles Schulz: Snoopy y Charlie Brown, un imperio imbatible

El creador de Peanuts, Charles Schulz, continúa en la cima gracias a sus personajes entrañables. En los últimos años, su patrimonio generó 30 millones de dólares por las licencias de Snoopy, Charlie Brown y compañía. La transmisión exclusiva de los especiales animados por Apple TV+, la venta de merchandising premium y colaboraciones con marcas como Williams Sonoma y Cariuma.

Prince: Su música sigue haciendo bailar y facturando

La obra de Prince sigue siendo sinónimo de rentabilidad. Su patrimonio sumó 30 millones de dólares en los últimos tres años, impulsados por la publicación de material inédito y reediciones especiales como la del álbum Diamonds and Pearls. Además, sus temas clásicos continúan figurando entre los más reproducidos en plataformas digitales, garantizando regalías constantes para sus herederos.

Whitney Houston: La voz que nunca muere

El legado de Whitney Houston sigue creciendo. La película biográfica I Wanna Dance With Somebody recaudó más de 60 millones de dólares en taquilla y revitalizó el interés en su música. Su patrimonio generó 30 millones de dólares en 2023, también gracias a acuerdos con marcas de cosméticos como MAC y a la venta continua de sus discos, cuyos hits como I Will Always Love You siguen sonando en todo el mundo.

John Lennon: El Beatle que sigue generando ingresos

A más de 40 años de su trágico asesinato, John Lennon continúa facturando millones. En 2024, su patrimonio sumó 22 millones de dólares, principalmente gracias a los derechos de autor de sus composiciones con The Beatles y como solista. El lanzamiento de Now and Then, una canción inédita completada con inteligencia artificial, revitalizó su legado y trajo nuevos ingresos por ventas y reproducciones.

Bob Marley: El ícono jamaiquino convertido en marca global

La música y la imagen de Bob Marley siguen facturando a nivel mundial. Su patrimonio obtuvo 16 millones de dólares en los últimos tres años, gracias a las regalías de sus clásicos del reggae y a los negocios derivados de su marca, como la línea de cannabis premium Marley Natural y una extensa colección de productos licenciados.

Bing Crosby: El rey navideño que nunca pasa de moda

Cada diciembre, la voz de Bing Crosby suena en millones de hogares y comercios de todo el mundo. En 2024, su patrimonio obtuvo 14 millones de dólares, mayormente impulsados por las regalías de su canción White Christmas, el sencillo más vendido de la historia. Nuevos lanzamientos póstumos y reediciones de sus álbumes mantienen vigente al ícono de la música navideña.

George Harrison: El Beatle tranquilo que sigue generando

George Harrison, guitarrista de The Beatles, sigue sumando millones gracias a las regalías por la venta y reproducción del catálogo de la banda y de sus obras solistas. En 2023, su patrimonio alcanzó los 14 millones de dólares. Además, su música sigue siendo parte del espectáculo LOVE de Cirque du Soleil en Las Vegas, que también aporta ingresos.

Marilyn Monroe: El eterno ícono de glamour

Más de seis décadas después de su muerte, Marilyn Monroe sigue siendo un símbolo de sensualidad y estilo. Su imagen genera alrededor de 10 millones de dólares anuales gracias a licencias para cosméticos, ropa y productos digitales. En 2023, colaboraciones con marcas de lencería y la venta de NFTs exclusivos contribuyeron a mantenerla en la lista de celebridades fallecidas más rentables.

Matthew Perry: Friends, adicción y un legado millonario

La repentina muerte de Matthew Perry conmocionó al mundo. El actor, conocido por interpretar a Chandler Bing en Friends, falleció en octubre de 2023 por una sobredosis accidental de ketamina. Su patrimonio generó alrededor de 18 millones de dólares, impulsados principalmente por las regalías que sigue generando la serie (Friends factura más de 17 millones al año para cada uno de sus protagonistas).

Además, sus memorias Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, publicadas en 2022, vendieron más de 2,5 millones de ejemplares desde su lanzamiento.