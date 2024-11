Soledad Cedro, CEO de CPAC: "Milei es el John Lennon de los libertarios”

El 4 de diciembre la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) se llevará a cabo en Argentina por primera vez. Soledad Cedro, CEO de CPAC, sostuvo que el contexto político es favorable para hablar de “ideas conservadoras y libertarias” y aseguró que muchos miembros de la nueva administración de Donald Trump estarán presentes. “Argentina es el primer país del mundo que eligió a un libertario como su líder político, y eso abre el contexto para que haya deseo en la población de profundizar en esas ideas” señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Soledad Cedro es la CEO de la Conferencia Política de Acción Conservadora o CPAC por sus siglas en inglés.

Es la primera vez que se realiza la CPAC en Argentina. ¿Cómo llegó usted a la CPAC?

Soy argentina y me fui hace 20 años a vivir en Estados Unidos a los 20 años luego de graduarme de periodista. Trabajé en CNN, después pasé por FOX News y por canales latinos cubriendo política. En un determinado momento di el salto y empecé a trabajar del lado político en campañas presidenciales y congresionales.

Más allá de mi labor, siempre estuve muy involucrada en el Partido Republicano con el movimiento del voto latino, y así fue como llegué a CPAC. La CPAC se realiza de manera ininterrumpida desde la década del setenta en Washington, y cobró otro tipo de popularidad con la llegada de Donald Trump con su erupción en la política norteamericana.

La CPAC se mantuvo como una conferencia sumamente respetada, pero pasó a ser un fenómeno popular donde el ciudadano común empezó a interesarse y a querer participar. El éxito de la conferencia en los Estados Unidos llevó a los organizadores a querer llevar el evento a otros países.

Se ha realizado la CPAC en Hungría, el único país europeo donde se ha llevado a cabo hasta ahora, en Japón, en México y el 4 de diciembre se va a dar la primera conferencia en Argentina.

Lógicamente, el contexto político argentino es favorable para traer una conferencia donde se habla de ideas conservadoras y libertarias. Es el primer país del mundo que eligió a un libertario como su líder político, y eso abre el contexto para que haya deseo en la población de profundizar en estas ideas y escuchar experiencias de otros países.

¿Se hizo alguna vez en Brasil con Bolsonaro como presidente?

No. Se hizo pero no con Bolsonaro como presidente. La organizó el Movimiento Conservador Libertario Brasileño pero sin estar en el poder, por lo que el contexto es diferente.

¿Qué figuras internacionales vendrán a la conferencia?

Por empezar, estará presente el equipo coordinador de CPAC en Estados Unidos, del que son parte muchos de los exmiembros del Gabinete del primer mandato de Trump. También vendrá Lara Trump, que además de ser la nuera de Trump, conduce uno de los cinco podcast de política más escuchados de Estados Unidos y es el nombre que está sonando más fuerte para convertirse en la nueva senadora de Florida.

Cuando Marco Rubio, el actual senador, aceptó la nominación para ser el secretario de Estado, quedó vacante la banca. Por la Constitución del Estado de la Florida, el gobernador tiene la potestad de elegir a un reemplazo por los dos años que le quedan en la banca.

También estará presente Ron Paul, que es el Paul McCartney del movimiento libertario porque es quien fundó el libertarianismo en Estados Unidos y fue el primer libertario congresista. Hay muchas sorpresas más que no puedo revelar pero puedo decir que van a venir muchísima gente de lo que va a ser el gobierno de Donald Trump.

También vendrán Jair Bolsonaro, Santiago Abascal, el vicepresidente de Hungría -uno de los pocos países con un gobierno concervador en Europa-, y representantes de Perú, Bolivia y México. A su vez, muchos funcionarios del gobierno argentino participarán como oradores. Javier Milei cerrará la conferencia, y Luis Caputo, y Patricia Bullrich también serán oradores.

La conferencia se realizará el 4 de diciembre en el Hotel Hilton de Buenos Aires y las entradas se consiguen en cpacargentina.org

Alejandro Gomel: Si Ron es Paul McCartney, ¿quién sería Milei?

Milei es el primer presidente electo en el mundo siendo libertario. Si Ron es Paul por ser el fundador, Milei es el John Lennon de los libertarios.

AG: En el mundo hoy ven a Milei como un rockstar…

Hace una semana atrás estuve en Mar-a-Lago al evento al que Milei fue invitado, y fue el único presidente del mundo que fue invitado. Mar-a-Lago es un predio que le pertenece a Donald Trump donde tiene su casa personal y su oficina, desde donde se está llevando a cabo la transición del Gobierno.

Javier Milei y Donald Trump en Mar-a-Lago.

También hay un espacio más público cerrado para miembros donde se realizan eventos como el que organizó CPAC para celebrar la victoria abrumadora que tuvo el presidente Donald Trump el 5 de noviembre.

Milei se reunió durante más de 40 minutos con Trump, y fue el único en reunirse con él porque tiene la agenda explotada en este momento. El presidente argentino también fue uno de los oradores junto al mismo Trump, JD Vance -el vicepresidente electo- y Elon Musk, que va a tener un cargo público en la administración.

Realmente, a Milei se lo trató como un rockstar. Entró bailando y la gente hacía fila para sacarse una selfie con él.

AG: ¿Lo ven como un personaje exótico de la lejana Argentina o como un líder futuro?

Hay un componente exótico porque Argentina es algo exótico en el imaginario colectivo estadounidense y no suelen estar muy al tanto de lo que pasa política o económicamente.

En cuanto a la personalidad atípica de Milei, convengamos que el movimiento conservador estadounidense está acostumbrado a lo que es atípico. Trump es una persona que juega con reglas que nunca se habían visto en la política norteamericana.

Claudio Mardones: ¿Quién paga la fiesta de la CPAC?

La conferencia es cien por ciento paga por la CPAC de manera privada y agradezco la pregunta porque he leído versiones erróneas en redes sociales. No hay ni medio centavo que venga de fondos públicos o de parte del gobierno argentino.

He estado involucrada en la organización de CPAC en otros lugares del mundo y me pone orgullosa resaltar la calidad de los equipos argentinos, como las agencias de prensa o de logística.

En algún momento se barajó la posibilidad de pagar un alquiler de un edificio público pero no quisimos hacerlo para que no quede ni la más mínima duda de que se predica con el ejemplo. Si de lo que venimos a hablar es de reducir el gasto público y de que no haya gastos innecesarios en un país que tiene un gran nivel de pobreza, jamás hubiéramos aceptado ni medio centavo de las arcas públicas, y tampoco nos lo ofreció el Gobierno.

¿Qué relación hay entre el libertarismo y el movimiento conservador, que en términos económicos es proteccionista?

Históricamente, el libertarismo en Estados Unidos ha estado afiliado al Partido Republicano. No están cien por ciento alineados y están en desacuerdo en medidas como las tarifas que va a imponer Trump a México y Canadá, pero a grandes rasgos, es mucho más lo que tienen en común.

El Partido Republicano y el Partido Demócrata son muy amplios, y tienen lo que llamamos caucus, que son grupos que los componen. No tiene nada que ver Alexandra Ocasio Cortéz, una congresista demócrata de izquierda alineada con Hamás y la dictadura cubana con Hilary Clinton dentro del Partido Demócrata.

En el Partido Republicanos también hay matices, aunque no tan extremos como en el otro partido. Dentro del movimiento republicano hay cuestiones que el movimiento libertario no apoya, pero en grandes rasgos, si hay apoyo.

Ron Paul está prácticamente retirado por una cuestión de edad, y se ofreció a colaborar ad honorem en la nueva administración en el grupo que ha fundado Trump encabezado por Trump. Este equipo va a realizar una auditoría general de los funcionarios públicos y los empleados del Estado para hacerlo más eficiente porque tienen la sospecha de que hay demasiada gente cobrando plata del Estado.

