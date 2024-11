La oposición intentará rechazar el DNU que firmó Milei para tomar deuda sin pasar por el Congreso

La oposición intentará este martes rechazar el DNU 846/2024 que firmó el presidente Javier Milei para esquivar al Congreso al momento negociar un canje de deuda.

Se trata de una de las últimas cartas que tiene la oposición, además de los gobernadores más duros, para forzar al Gobierno a discutir el fondo de la cuestión que más interesa: el Presupuesto 2025.

La jornada comenzará con la sesión pedida por el radical Martín Tetaz, presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, quien forzó hasta último la posibilidad de obtener dictamen frente a un oficialismo que quiere bajar los decibeles en la relación con el sindicalismo y el kirchnerismo que tampoco está dispuesto a respaldar modificaciones.

La sesión comenzará con una primera discusión reglamentaria porque al dictamen de comisión le faltó una firma, pero Tetaz apelará a la jurisprudencia parlamentaria con un caso similar ya sucedido en 2010 para intentar dar arranque al asunto en el recinto, si es que logra quorum. La última palabra la tendrá Martín Menem.

Luego vendrá el plato fuerte que es será la discusión por el DNU. Hace dos semanas ya hubo un intento de la oposición por sacar la media sanción, pero los gobernadores dieron la orden de "freezar" la cuestión. Dos martes más tarde sienten que no avanzaron nada en sus reclamos por el Presupuesto y pretenden volver a activar la amenaza.



La sesión fue pedida por Unión por la Patria, que necesita el bloque de 99 integrantes a pleno sentado para dar quorum, además de los 12 de Democracia para Siempre y Encuentro Federal que no suele actuar de manera unificada. Según supo PERFIL, la UCR de Rodrigo de Loredo no bajará al recinto porque respetarán la postura que ya manifestaron los dos integrantes propios de la comisión de Finanzas, Tetaz y Lisandro Nieri, quienes creen que el DNU "es una herramienta que necesita el Gobierno para administrar la deuda".

La suerte de las dos sesiones de este martes abrirán el panorama para dilucidar las chances de la reunión prevista para mañana para tratar el proyecto contra la Ludopatía y el jueves el techo de Ficha Limpia, bandera del PRO que se frustró la semana pasada por un voto.

De acuerdo al "poroteo" preliminar, la sesión de Ludopatía pedida por la massista Mónica Litza sería la única medianamente encaminada, aunque la suerte parlamentaria hoy está más afuera que adentro del Palacio.