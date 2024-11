Juez y De Loredo rumbo al 2027: foto de unidad, promesas de “amor” y palos al PJ

“Llegue tarde hoy porque estaba a 8 kilómetros atrás tuyo”, lanzó Rodrigo de Loredo al salirle al cruce a Luis Juez, ante la presencia del gobernador de Chubut, Ignacio Torres; la vice santafecina Gisela Scaglia, y la diputada del PRO, María Eugenia Vidal. Totalmente relajados, los socios de Juntos por el Cambio (JxC) de Córdoba cruzaron bromas, se prometieron amor eterno, pero confirmaron que los dos están en carrera por la gobernación en 2027.

El panel que el senador y el diputado protagonizaron en la noche del viernes pasado, convocados por la agrupación política multipartidaria La Generación, se convirtió en un ámbito descomprimido, sin presión, para que Juez desatara su ingenio cordobés y De Loredo estuviera con toda la chispa.

Los referentes de JxC con tonada cordobesa cruzaron bromas por “los 8 K de distancia” que Juez le saca a De Loredo en la maratón que ya disputan de cara al 2027, renovaron “los votos nupciales” y le pegaron en tándem al PJ por fogonear su división y “la compra de voluntades”.

También hablaron del escenario 2025 ante el “factor Milei”. “Ahí estamos jodidos, pero tenemos que proyectarnos”, opinó el senador al pedir “no entrar en agendas que no son nuestras”. En tanto, el radical apuntó al “arma de doble filo” que resulta ser la profundización de la grieta con Cristina Kirchner.

“La consecuencia de la ultrapolarización es que vuelve el armado de Cristina”, advirtió De Loredo. Pidió no “subestimarla” porque arranca con un piso alto. El 40% de la provincia de Buenos Aires, es como decir el 30% del país. Si en algún momento le va mal a Milei puede pasar lo del 2019 en donde aparece un Alberto Fernández, “un invento de Cristina y volvemos para atrás”, dijo.

Ante una grieta recargada, el boina blanca apostó a la construcción de “otra alternativa de cambio” y que “la gente vea que estamos con el cambio, que apoyamos el rumbo de la economía, pero que tenemos diferencias con Milei”, afirmó el diputado al aludir a lo institucional y a donde pegar con el ajuste.

Juntos con tonada

En el plano local, De Loredo defendió la construcción de JxC con tonada que sobrevivió a la implosión de la coalición nacional. “Cuando se vino abajo a nivel nacional, acá en Córdoba lo sostenemos”, remarcó.

Tras repasar la anécdota “de los 8 K” que ambos se tomaron en broma, Juez y De Loredo ratificaron la unidad de JxC de Córdoba. “Nosotros con Rodrigo jugamos, somos como Wanda Nara y la China Suárez, todas las semanas les damos de comer a los medios”, dijo el senador tras ser interpelado por el diputado: “¿Cómo es eso que yo estoy 8 kilómetros atrás tuyo?”.

“Se armó un quilombo terrible”, bromeó el excandidato a gobernador al tomárselo con sorna a lo ocurrido. “Están divorciados, están durmiendo en camas separadas. No quedó nada del fernet con coca... quedó el hielo nada más”, así tituló al salir al cruce de los comentarios, aunque dio paso a la crítica contra el cordobesismo de LLaryora por fogonear su división.

“El gobernador les manda un mensaje a los intendentes radicales: ‘Juez está peleado con Rodrigo’”, lanzó el líder del Frente Cívico. “A lo que nosotros nos costó construir no lo vamos a romper”, afirmó y acentuó: “Si no te juntas no llegas”. “¿Cuesta con el radicalismo de Córdoba? claro que cuesta. Es como llevar una sandía en medio del caño de la bicicleta, cuesta un huevo… cuesta hacer equilibrio, pero vale la pena”, resaltó.

“No sé con qué franquicia llegaremos. Estamos como Colapinto, no sabemos en qué escudería vamos a correr. Capaz que en un karting a rulemanes, pero vamos a correr…. Hemos armado una cosa en serio”, enfatizó Juez ante su alianza con De Loredo, en lo que se interpretó como un mensaje a propios y extraños.