El presidente Javier Milei podría encontrarse con el magnate Elon Musk y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), programada para principios de diciembre en Buenos Aires. Si bien Milei viajará en los próximos días para reunirse con el republicano en su residencia de Palm Beach, algunos no descartan que este último visite Argentina a fin de año para participar del evento conservador.

La CPAC es una de las convenciones políticas más grandes e influyentes del movimiento conservador, fundada en Estados Unidos en 1974 y extendida a nivel mundial. Durante el evento, se suelen discutir políticas sobre economía, seguridad, derechos individuales y relaciones internacionales, atrayendo a figuras destacadas del ámbito político, incluidos expresidentes, senadores y empresarios de alto perfil.

Los próximos 14 y 15 de noviembre, la residencia de Donald Trump en Palm Beach será sede de una nueva edición del evento organizado por la Unión Conservadora Estadounidense (ACU). Javier Milei, quien viajará a Estados Unidos para la ocasión, será uno de los oradores, y se espera que concrete un encuentro con el republicano durante su visita.

Image Trump in BA

En los últimos años la CPAC también expandió su influencia internacionalmente, realizando versiones en otros países como Japón, Brasil, Hungría, México y Corea del Sur. En esta ocasión, la edición Argentina se realizará el 4 de diciembre en el Hotel Hilton de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Puerto Madero, y podría contar con la presencia de Musk y Trump.

Elon Musk y Donald Trump podrían viajar a la CPAC de Buenos Aires

Soledad Cedro, periodista y analista política, sostuvo que “no es imposible” que Trump concurra al encuentro que se realizará el próximo 4 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires. “Está invitado el presidente Donald Trump. Claro que a esta altura es muy difícil tener confirmación de dónde va a estar en ese momento, pero sabemos que buena parte de su familia va a concurrir”, sostuvo este sábado en conversación con Fernando González en "País Adolescente" por CNN Radio.

Y añadió: “Está confirmada su nuera como una de las oradoras. No me permiten decir en este momento todos los oradores, pero créanme que gran parte de lo que va a ser el gabinete de Donald Trump va a estar en Buenos Aires, además de gente de otros países, como por ejemplo Santiago Abascal de España. Va a haber otros presidentes de la región latinoamericana, que todavía no lo puedo decir por un tema de seguridad”.

Soledad Cedro, periodista y analista política.

En este sentido, al ser consultada sobre la posible presencia de Elon Musk, Cedro señaló que todo depende de su disponibilidad. “Te voy a ser absolutamente sincera, está invitado, es un tema de agenda que todavía no se pudo confirmar, pero o está en persona o va a estar virtualmente”, indicó.

Sobre las posibles concurrencias al evento, la analista sembró el misterio al señalar que “la persona que muchos consideran el padre del movimiento libertario en los Estados Unidos y en el mundo va a estar presente en Buenos Aires”. Asimismo, remarcó que “no es un hecho menor” que la CPAC haya elegido a Argentina como el lugar para llevar a cabo su conferencia a menos de un mes de las elecciones en los Estados Unidos.

“Tiene que ver con una estrategia política regional. No están yendo al Brasil de Lula, no están yendo a México, donde hay un gobierno de izquierda que se presupone que no va a tener la mejor relación con Donald Trump. Están yendo a celebrar a la Argentina, la Argentina de Milei, la Argentina que tiene un gobierno que está intentando salir de esa decadencia que había dejado más de dos décadas de populismo”, relató Cedro.

Aunque viajará a EE.UU, aún Milei no pudo hablar con Trump

La CPAC en Palm Beach y el encuentro entre Milei y Trump

Tras el triunfo de Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 5 de noviembre, “el epicentro del poder político” estadounidense, pasó de estar en la Casa Blanca, donde hay “un gobierno de salida”, a gestarse en la residencia del republicano en Palm Beach, según sostiene la analista.

“Todo lo que va a pasar en estos próximos cuatro años y fundamentalmente en los próximos dos años, donde sabe con seguridad que tiene el control del Congreso, se está gestando hoy en West Palm Beach, en este predio que se llama Mar a Lago, que es un resort exclusivo para socios”, explicó.

Y agregó: “Está la casa personal de Donald Trump, donde él vive con Melania, y donde tiene sus oficinas personales. Allí se está gestando el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Allí se está juntando con todas las personas que van a ser miembros de su próximo gabinete, y allí esta semana será la CPAC”.

Trump y Milei en la reunión de la CPAC a principios de año.

De esta manera, sostuvo que el presidente Javier Milei fue el único invitado como mandatario, más allá del republicano, y que abrirá como orador el segundo día, que es el único que será completo. “Es el orador que abre el día fuerte de la conferencia y, por supuesto, esto va a implicar que va a tener encuentros con muchísima gente importante que se va a encontrar en la misma conferencia, incluido, el presidente Donald Trump”, señaló.

“Tanto la oficina del presidente Milei como la oficina del presidente electo Donald Trump, tengo entendido, tengo confirmación, de hecho, están en contacto y están arreglando a ver en qué momento se va a dar este encuentro. Es algo que están coordinando ambas oficinas”, añadió la analista política.

Javier Milei viajará la próxima semana a Estados Unidos: hay expectativas por un encuentro con Donald Trump

Por esta razón, Cedro destacó los beneficios que podría aportar a la Argentina la buena relación entre ambos mandatarios y la presencia del libertario dentro de la CPAC. “Depende de la buena relación con los Estados Unidos la cantidad de arreglos que se puedan llegar a hacer en términos económicos”, enfatizó.

Finalmente, recordó: “Argentina es un país sumamente endeudado, donde gran parte de los bonistas están en los Estados Unidos, donde tenemos un historial de mucho problema con estos bonistas. Es un país que ha entrado en default y que ha pasado por muchas cosas. Entonces, tener una buena relación con Estados Unidos, tener un aval, nos permite una capacidad de negociación mucho mejor en ese sentido”.

RV / Gi