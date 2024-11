Con Trump ya presidente, Elon Musk inició una guerra personal: X contra los medios

“You are the media now”. Esa es la consigna que Elon Musk propone a sus seguidores a través de X (ex-Twitter). Así como el algoritmo de Google cambió la manera de producir noticias en base a métricas, baits y demás, el empresario clave para la victoria de Trump propone y promueve a que X, sea la “verdad” informativa contra los llamados medios tradicionales. Para Musk estos, mienten, y asegura que cuando esos medios dicen que quieren combatir la desinformación, en realidad, la intención es censurar. En este escenario de hipersensibilidad, ese comentario pueden convencer a muchos; casi tanto como la fake news emitida por Javier Milei sobre que, en 2001, Raúl Alfonsín le hizo un golpe de Estado a Fernando de la Rúa.

¿Qué verdad?. Martin Baron, ex editor de The Boston Globe y hasta hace dos años de The Washington Post –el diario que compró Jeff Bezos–, anticipó hace ya unos años que el problema para el periodismo sería la lucha diaria contra las fake news (noticias falsas). “La oportunidad –y el reto– más importante es sin duda la IA generativa que hará que las falsificaciones de todo tipo –en imágenes, video y grabaciones de audio– sean más fáciles de producir, más peligrosas e infinitamente más difíciles de detectar y refutar”, explicó Baron. “Como profesión y como sociedad, estamos mal preparados para afrontar las consecuencias de esto. Esas imágenes y grabaciones de audio falsas se aceptarán como reales, y las reales se tacharán de falsas. El público se preguntará si es posible distinguir la verdad de la ficción. La desconfianza y el cinismo aumentarán. La realidad y la verdad se convertirán en algo extraño”.

Antiprensa. Para Elon Musk, un planteo como el de Martin Baron, se ubica en el de quienes quieren “censurar” la información. “Cualquier persona, ya sea en Estados Unidos o en otros países, que encuentre impactante este resultado (la victoria de Trump), debería reconsiderar de dónde obtiene su información. Durante meses esta tendencia (pro-Trump) fue evidente en X, pero casi todos los medios tradicionales difundieron una realidad completamente falsa.

Te mintieron”, posteó Musk a horas del triunfo de Trump.

Y después de esa línea argumentativa tuvieron sucesivos posteos: “Los medios tradicionales esperan que un engaño al día mantenga alejado los que haga Trump. No funcionará. (...) La realidad de esta elección quedó clara en X, la mayoría de los medios tradicionales mintieron implacablemente al público. Ahora ustedes son losmedios de comunicación. (...) Las noticias deben venir de la gente. De quienes realmente están en el lugar de los hechos y de los que realmente son expertos en la materia! (...) Por favor publiquen sus pensamientos y observaciones en X , corrijan a los demás cuando estén equivocados y así tendremos al menos un lugar en el mundo donde se encontrará la verdad”.

En alza. La efervescencia por la victoria de Trump, y el ímpetu que Musk imprime en X, parecen haberle dado al empresario un primer triunfo que celebró con el retuiteo de un posteo con video producido por un usuario que figura como verificado, aunque eso no garantiza que no sea un troll rentado. Dicho esto, Musk se mostró feliz en modo emoticon con lo siguiente: ültimo momento: X recuperó el puesto número uno en la categoría Noticias en la AppStore de EE.UU., y ahora lidera tanto en la categoría gratuita como en la de pago. La plataforma también experimentó un aumento de nuevos usuarios registrados, alcanzando un máximo histórico en uso”.

Fake news. Cuando Elon Musk compró Twitter (hoy X) fue eliminando controles que, con errores, mantenía esa aplicación para controlar algunos contenidos violentos, y también las fake news. Por supuesto, como en ese momento se había demostrado, no eran del todo efectivos. Musk los eliminó todos porque los consideró una afrenta a “la libertad” de pensamiento.

Ya como dueño, y en particular en la recta final de la campaña, el empresario –como Trump– difundieron fake news. Incluso una de ellas, Musk la repite hace unas horas y hace referencia al otro objetivo que quiere combatir: la inmigración. Musk escribió en su red social: “Las ayudas gubernamentales a nivel nacional y estatal, permiten que los ilegales que llegan a Estados Unidos tengan un nivel de vida mejor que el de la mitad de la Tierra. Esto crea una función de fuerza para que la mitad de la Tierra quiera venir aquí. Y lo harán, a menos que la frontera sea segura”. Frases mentirosas como ésta, son campo fértil en un Estados Unidos que eligió a un delicuente como presidente. Por eso, es difícil suponer que Musk no potencie X para la difusión de fake news.

Fuera de esto, también dejó un consejo para presidentes y políticos: “Los líderes deberían publicar en X, y no delegar ese rol a intermediarios. Eso es lo que funciona mejor. Se cometerán errores, pero eso demuestra que son personas, y la gente quiere autenticidad”. En esto último, no se equivoca.