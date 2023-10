Rania de Jordania:"Este problema precede a Hamás y seguirá después de Hamás"

Rania de Jordania es de ascendencia palestina, y en el país que gobierna su marido, el rey Abdullah, según publicó Naciones Unidas, concentra un cuarenta por ciento de refugiados palestinos. En una extensa entrevista con la periodista de CNN Christiane Amanpour da su visión del conflicto Gaza e Israel.

Rania de Jordania con Jill Biden, en una visita a Estados Unidos.

—Como árabe, como palestina, como ser humano, como madre, ¿cómo se siente desde el 7 de octubre?

—Todos estamos unidos en este dolor, independientemente de nuestro origen. Simplemente no podemos creer las imágenes que vemos todos los días provenientes de Gaza. También creo que la gente en todo Oriente Medio, incluida Jordania, estamos conmocionados y decepcionados por la reacción del mundo ante esta catástrofe. En las últimas semanas vimos un doble estándar ostensible en el mundo. El 7 de octubre, el mundo inmediata e inequívocamente apoyó a Israel y a su derecho a defenderse, y condenó los ataques que ocurrieron. Pero en las últimas semanas, lo que vemos es el silencio ensordecedor en el mundo. Los países se han limitado a expresar “preocupación” por las víctimas, pero siempre con un prefacio de apoyo a Israel. Esta es la primera vez en la historia moderna que hay tal sufrimiento humano y el mundo ni siquiera pide un alto el fuego. Para muchos en nuestra región, esto convierte a Occidente en cómplice por el apoyo que dan a Israel al decir solo que está tratando de defenderse. Esto es sencillamente horrendo y profundamente decepcionante para nosotros.



—Los israelíes están conmocionados hasta lo más profundo... Lo que les pasó nunca había sucedido así desde el Holocausto. ¿Solo quiero saber qué sintió ese 7 de octubre?

—Me sorprendió, hubo conmoción y condena. Jordania dejó muy clara su posición: condenamos el asesinato de cualquier civil, ya sea palestino o israelí. Esa es la posición ética y moral de Jordania; también la del islam. Como mencionó mi esposo, el Pacto de Omar, que se selló a las puertas de Jerusalén hace quince siglos, ordena a los musulmanes no matar a una mujer, un niño o una persona anciana, y no destruir un árbol o herir a un sacerdote. (...) Quiero recalcar que este conflicto no comenzó el 7 de octubre (...) Esta es una historia de hace setenta y cinco años; una historia de muerte y desplazamiento para el pueblo palestino. Es la historia de una ocupación bajo un régimen de apartheid que ocupa tierras, que derriba casas, confisca tierras, realiza incursiones militares, redadas nocturnas, ausente en la narrativa informativa.

Rania de Jordania, Camila de Inglaterra, y María de Dinamarca.



—¿Sabe que será criticada por parte de Israel y sus partidarios por usar términos como “apartheid” que utilizan muchos árabes?

—Permítanme aclarar que “apartheid” es una designación que no fue dada por los árabes, sino por organizaciones israelíes e internacionales de derechos humanos.

—¿Siente como reina de Jordania, país que tiene un tratado de paz con Israel, que es una voz escuchada?

—No se trata de mí, se trata de hablar en favor de la humanidad. No se trata de ser proisraelí o propalestino. Y repito, el pueblo palestino lleva demasiado tiempo viviendo bajo la opresión y la deshumanización. No tienen libertad de movimiento. Hay más de quinientos puestos de control repartidos por toda Cisjordania; un muro considerado ilegal por la Corte Internacional de Justicia, que separó territorios en doscientos enclaves desconectados. Y hemos visto la agresiva expansión de los asentamientos en tierras palestinas, que han interrumpido la contigüidad territorial y han considerado que un Estado palestino autónomo e independiente no es viable. Este es el trasfondo de este conflicto. Ahora hay una hiperobsesión con Hamás debido a lo que sucedió, pero este es un problema que precede a Hamás y que continuará después de Hamás. Esta es una lucha por la libertad y la justicia.



—Una periodista saudita le dijo a Khaled Mashal, exjefe de Hamás, que lo que hicieron alejó al mundo de la causa palestina y provocó lo que está pasando ahora con la pobre gente de Gaza. ¿Acepta eso?

—Como dije, esta es una historia de violencia que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo y que debe ser condenada. Lo que estamos viendo hoy, y lo que la gente debería entender, es que bajo la apariencia del derecho a la defensa, somos testigos de atrocidades. A ver, todo país tiene derecho a defenderse pero no por cualquier medio. Estamos presenciando matanzas a gran escala utilizando armas de precisión. ¿Eso es autodefensa? ¿Por qué siempre que Israel comete estas atrocidades lo hace bajo la bandera de la autodefensa, pero cuando hay violencia por parte de los palestinos, inmediatamente se le llama terrorismo? ¿La palabra “terrorista” está reservada exclusivamente para musulmanes y árabes? Hay un verdadero doble estándar, una falsa simetría…

Rania de Jordania tiene ascendencia palestina.



—Su marido, el rey Abdullah...

—Sí, falsa simetría, porque no son dos personas iguales en el conflicto: uno es ocupante, el otro el ocupado. Uno tiene un ejército, el más poderoso del mundo, y el otro no tiene ningún ejército. Como usted sabe, Israel está violando no menos de treinta resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que le exigen, y solo a él, actuar para retirarse de los territorios ocupados en 1967, detener los asentamientos... Ese es el meollo de esto; no esta hiperfijación en Hamás.



—¿Su esposo, el rey Abdullah dijo: “El mensaje que el mundo árabe escucha es alto y claro: las vidas palestinas importan menos que las israelíes. Nuestras vidas importan menos que otras”. ¿Cree que eso es cierto?

—¿Por qué no hay un llamado a un alto el fuego inmediato? ¿Por qué la narrativa siempre está sesgada hacia el lado israelí? Cuando Israel ataca, los palestinos “mueren”, y los israelíes son “asesinados a sangre fría”. En el sitio web de CNN, al comienzo del conflicto, informó sobre niños israelíes encontrados masacrados en un kibutz israelí. Y cuando leés la historia no había sido verificada. Entonces le pregunto: ¿publicarían una afirmación tan condenatoria pero no verificada hecha por un palestino?



—¿Le preocupa que esto se convierta en una guerra más amplia o que se genere una mayor inestabilidad en países como el suyo y otros de la región?

—Me preocuparía si hubiera división, pero estamos absolutamente unidos en nuestra postura. Y como dije, hay una sensación de: ¿nuestras vidas importan menos?. En las democracias occidentales la libertad de expresión es aparentemente un valor universal, excepto cuando se menciona a Palestina. Si la gente se reúne para apoyar a Israel, ejerce su derecho de reunión; si lo hacen por Palestina, es pro terrorista o antisemita. Estos dobles estándares están creando desilusión en el mundo árabe. Y solo quiero subrayar que, finalmente, no existe una solución militar para esta cuestión. Las guerras nunca se ganan. La victoria es un mito que los políticos inventan para justificar la inmensa pérdida de vidas. (...) Nunca habrá solución fuera de la mesa de negociaciones; y solo hay un camino para lograrlo: un Estado palestino libre, soberano e independiente, que viva al lado del Estado de Israel en paz y seguridad.