Jeff Bezos: crisis ética en The Washington Post por temor a la venganza de Trump

Jeff Bezos compró The Washington Post en 2013, y desde hace cuarenta y ocho años, ese reconocido diario hace pública la elección de su candidato favorito en los comicios presidenciales. Todo comenzó en 1976 cuando apoyaron a James Carter, quien asumiría como presidente al año siguiente. Similar predilección por candidatos del Partido Demócrata tuvo The Washington Post en las presidenciales de 2008, 2012, 2016 y 2020. Pero esta vez, Jeff Bezos eligió el silencio.

Contracara. Jeff Bezos optó por el silencio electora; Elon Musk, pone dinero y X para que gane Trump.

De la redacción del diario –según escriben medios confiables de Estados Unidos– había texto ya redactado por la redacción y demás integrantes de The Washington Post, en el que se expresaba “el respaldo” a Kamala Harris. Pero el viernes último, la dirección del diario decidió no publicarlo. Willliam Lewis, el británico que en enero de este año asumió como director y CEO del dicho medio, puso en boca suya lo que se intuye como pensamiento de Jeff Bezos, aunque Lewis dice que el millonario es ajeno a todo esto.

"La inteligencia artificial no puede hacer periodismo", dijo Martin Baron, ex director del TWP.

“The Washington Post está volviendo a sus raíces”, dijo Lewis. “Una postura que The Washington Post abandonó hace cuarenta y ocho años para apoyar al demócrata Jimmy Carter, y es a lo que vamos a volver. (...) “Como editor, no creo en los respaldos presidenciales. Somos un periódico independiente Nuestro trabajo en The Washington Post es brindar a través de la redacción, noticias no partidistas para todos los estadounidenses, y puntos de vista de nuestro equipo de opinión que inviten a la reflexión y que ayuden a nuestros lectores a formarse su propia opinión”, dijo también el CEO y editor del Post llevando así la cuestión eterna de la objetividad periodística.

El peligro que representa Trump para la democracia

Las reacciones a la decisión de Jeff Bezos de convertirse en “mono sabio”, es decir, a aplicar eso de “no hablo, no escucho, no veo”, fueron inmediatas. Por un lado, el mismo viernes de registró una baja de mil seiscientos suscriptores; por otro, renunciaron editores de distintas secciones; y a la vez, aparecieron voces respetadas por su trayectoria en The Washington Post, que criticaron el silencio de Bezos y la justificación dada por su CEO William Lewis.

¿Por qué el Caso Watergate definió la renuncia de Nixon como presidente de EE.UU.?

Los “Watergate”. Bob Woodward y Carl Bernstein son los dos periodistas que hicieron famoso y popular a The Washington Post fuera de Estados Unidos; y el desarrollo y las consecuencias que provocó el Caso Watergate –que ellos investigaron–, fue inspiración para futuras generaciones de periodistas. Ese caso fue llevado al cine como Los hombres del presidente, con los protagónicos de Dustin Hoffman (como Carl Bernstein), y Robert Redford (como Bob Woodward).

The Washington Post iba a publicar su apoyo a Kamala Harris, pero Jeff Bezos teme reacción de Trump.

En un comunicado firmado por ambos dicen: “Respetamos la independencia tradicional de la página editorial, pero esta decisión ignora la abrumadora evidencia periodística del propio Washington Post sobre la amenaza que Donald Trump representa para la democracia. Con Jeff Bezos como dueño, el equipo de noticias de The Washington Post utilizó sus abundantes recursos para investigar rigurosamente el peligro y el daño que una segunda presidencia de Trump podría causar al futuro de la democracia de Estados Unidos, y eso hace que esta decisión sea aún más sorprendente y decepcionante, especialmente en esta etapa del proceso electoral”.

¿Cómo fue el discurso de renuncia de Nixon, provocado por investigación del Washington Post?

Solo negocios. Otro nombre relevante en el mundo periodístico, Martin Baron, tuvo la misma posición de Bernstein y Woodward. Baron, quien la semana pasada estuvo en Argentina y habló del periodismo y del peligro que encarna Trump, fue hasta 2022 director de The Washington Post. “Si su filosofía (se refiere a la de Lewis, director y CEO del Post) es que los lectores pueden tomar sus propias decisiones sobre los grandes problemas que enfrentan en esta democracia, entonces no publiquen editoriales”, dijo Baron. “Pero la realidad es que sólo se decidió no publicar un editorial en esta única instancia, a once días antes de las elecciones”.

Baron también recordó que Trump tenía por costumbre amenazar a Bezos cuando él era el director del Post, y sin embargo“resistió esa presión” y estaba “orgulloso”. Pero aclaró también que Bezos “tiene otros intereses comerciales, una gran participación en Amazon, tiene una empresa espacial llamada Blue Origin, y Trump amenazó con perseguir a sus enemigos políticos, y recompensar a sus amigos y castigar a quienes percibe como enemigos. Creo que no hay otra explicación para lo que está sucediendo en el Post”.

Patrick Soon-Shiong, es un millonario biotecnológico, que en 2018 compró el medio Los Angeles Times por quinientos millones de dólares. Este medio también se negó a expresar su respaldo a uno de los dos candidatos, como sí lo hizo otras veces. El efecto fue similar a lo sucedido en el Post: renunciaron periodistas, y dos mil suscriptores se dieron de baja. En paralelo, ya en septiembre The New York Times expresó su apoyo a Kamala Harris, “la única opción patriótica para la presidencia”; y New York Post –de los Murdoch–, declaró que “Estados Unidos está preparado para que el heroico Donald Trump de hoy reclame la presidencia”.