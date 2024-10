La audiencia, el rating…El santo grial que persigue también el streaming desde la consolidación lograda este 2024 donde, además de la camaradería entre sus protagonistas, el celo por ver quien consigue mayores visualizaciones está presente a diario como la planilla de rating en los canales de televisión.

Franco Colapinto: el personaje más buscado para conseguir rating y views en platafomas.

A pesar de lo que se podría suponer, estos universos audiovisuales no se roban audiencias. “Televisión abierta y streaming ni siquiera comparten audiencias”, explicó a PERFIL Alejandro Ripoll, analista master de audiencias, director de ReseARch Analytics quien junto con Leonardo García de En Directo Stream, explicaron la importancia metodológica y la construcción de datos fiables sobre relevamientos de audiencias en televisión y en streaming que organizó el Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión (ISER) en el marco de la Semana de la Comunicación.

¿Qué y cuántas marcas ponen publicidad en el streaming argentino?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“No se va la gente de la televisión por el streaming porque principalmente, el streaming funciona por la mañana y con quien compite es con las radios –qué además transmite con imagen–, no con la televisión abierta”, prosiguió Alejandro Ripoll. “Y además con las aplicaciones, con esto me refiero a Amazon Prime, Netflix y demás….Las franjas etarias de, por caso los de 20/30, los de 40/50 no son audiencias que compartan la televisión y el streaming”.

Alabado seas Franco Colapinto

¿Y entonces quien mira televisión? “En su mayoría, mujeres de cincuenta años y más lidera el target de audiencia. Salvo cuando hay fútbol; el calendario de ese deporte es el más importante que hay en el país, y con la aparición de Franco Colapinto, comenzó a tener rating la Fórmula 1…¡los domingo a las ocho de la mañana!”.

Alejandro Ripoll (izq.) y Leonardo García (der.), analistas de audiencias de televisión y de streaming.

El fenómeno Colapinto como imán para el rating también tiene su correlato en el streaming. “Somos la casa, un canal que transmite desde La Rural sacó un programa nuevo en un horario difícil del streaming que es el de 14 a 16 horas”, dice a PERFIL, Leonardo García de En Directo Stream, empresa que en breve lanzará el “IBOPE” del streaming. “En ese horario, la audiencia se va. Pero Somos la casa lanzaron Circuito cerrado, un programa sobre Fórmula 1 que conduce Guillermina, una influencer de ese deporte, y hace unos días, tuvo un promedio de 18 mil espectadores en vivo, cifra que en el streaming también marcamos como 18 puntos de ‘rating’. Y a punto tal fue llamativo que de canales de la competencia me consultaron porque intuían que esas visualizaciones había sido ‘tocadas’ con bots, cosa que no era cierto’.

¿Y Susana Giménez?

Como Franco Colapinto, la expectativa por el regreso de Susana Giménez a la pantalla de Telefe puede medirse por cómo se traduce en rating; y qué pasa con las visualizaciones de lo que suben a YouTube para el on demand. “El primer programa de Susana no tuvo competencia, si la hubiera tenido, sí se puede decir si rindió o no rindió”, explica Alejandro Ripoll. “La cuestión será quizá a partir del tercer domingo que es cuando Alejandro Fantino tenga la primera gala de eliminación en su ciclo Por amor o por dinero, que es algo asó como el Gran Hermano de parejas”.

Paredes y De Paul: de los reportajes que hizo Susana es el aventaja en views a todos los otros, en YouTube.

La expectativa por la vuelta de Susana Giménez a Telefe tuvo un pico máximo de casi 17 puntos en su debut; en el segundo programa fue de 13,3; y en el tercero, a pesar de que algunos medios en web calificaron de “descomunal”, el rating se movió entre 11,8 y 12,5. En el streaming, tomando solo las visualizaciones sin la disección que hacen de cada programa, al cierre de este texto (*), el debut de Susana suma 1,1 millones de visualizaciones; el segundo, 228 mil; el tercero, 165 mil. Y si se toman las entrevistas completas–desde que se suben a YouTube–, el ‘rating’ lidera la dupla Leandro Paredes y Rodrigo de Paul con 546 mil visualizaciones; seguidos por María Becerra con 356 mil; Javier Milei, 201 mil; y Wanda Nara, con 138 mil.

Susana Giménez le dio a Javier Milei, el rating que no tuvo en el Congreso.

“Un problema que surge con las mediciones del ‘rating’ en televisión son los tuiteros influencers pagos por publicar los picos de audiencia”, dice Alejandro Ripoll. “Gente que consigue o le pasan el pico de audiencia y tuitea que tal programa metió cinco puntos de rating y lidera la franja horaria. Luego ves la planilla de rating y el promedio fue de dos puntos. Y si tenés productores de televisión no capacitados, se quedan con el posteo de ese pico de rating y no con el verdadero”. En el streaming, el visionado concreto y real es diferente. “YouTube hace una limpieza del dato a las 48 horas te da un informe de audiencia”, explica Leonardo Garcia. “El vivo no es una foto representativa real del rating”.

Falso mito de influencers y los autpercibidos exitosos

Así como Argentina sabe que políticas económicas que se publicitan como exitosas en libros y teorías suelen no serlo en la práctica, es igual de endeble la creencia de que influencers con alto número de seguidores pueden traccionar audiencia en televisiva; o que un personaje que concita inesperado rating en televisión, lo lleve al streaming.

Furia Scaglione no traccionó al streaming lo generado en el televisión como parte del staff de Gran Hermano.

“John de Mol , el creador de Gran Hermano, decía que ‘el formato con contenido es el rey, vos das eso, y la gente aparece’”, afirma Alejandro Ripoll de ReseArch Analytics. “El paso del streaming, de los tuiteros o de los influencers a la televisión abierta es el gran fracaso porque lo productores leyeron mal la situación. Un día Chato Prada (N de la R: histórico productor de Marcelo Tinelli) me plantea: ‘Vamos a contratar a Cande Molfese que tiene dos millones de seguidores; le ponemos un programa y con tener el diez por ciento de sus seguidores, tenemos dos puntos de rating en América…(una pantalla de rating que supera los 10 puntos de rating, en general). El programa hizo 0,0001, la pantalla televisiva es otro ambiente, es otro lenguaje. No se puede trasladar mis catorce millones de seguidores a la TV abierta como tampoco mis 10 puntos o mis 14 puntos de rating al streaming”.

No fue que Argentina les "quedó chica"; lo chico fue la audiencia.

En el universo streaming, hay un caso testigo que se toma como ejemplo de esas ecuaciones pueden no funcionar: Josefina “Furia”Furia Scaglione, el gran personaje –televisivo–que dio Gran Hermano 2023/2024. En Carajo –el stream libertario–, ella formó parte de Toda!, conducido por ella junto a Alex Caniggia y Melina De Piano. El programa duró dos meses. “Si no tenés contenido o no marcas un diferencial con tu propuesta, la lógica funciona igual que en televisión, es decir, es un fracaso”, explica Leonardo Garcia de En Directo Stream. “En este caso, lex Caniggia es un poco más centrado y mucho más inteligente a la hora de tomar la decisión levantar Toda! cuando ve que no pasaban los dos mil espectadores en vivo, tenían 1,8 mil máximo. La vez que llegaron a los casi cinco mil personas en vivo, que coincidió con la primera aparición de Furia, lo celebraron”.

Migue Granados con Olga, y Nico Occhiato con LuzuTV , los líderes de audiencias del streaming argentino.

Para poner en contexto esas cifras, las dos figuras actuales del streaming son Nico Occhiato con Luzu TV, y Migue Ganados con Olga, quienes en promedio, en el vivo –sin contar el on demand–, tienen promedio de 75 mil a cien mil espectadores, con picos que –según los invitados y sin contar los programas especiales– suben a 150 mil o 200 mil. “También hay días de 50 mil views en vivo pero ambos formatos mantienen un promedio constante de visualizaciones que los lleva a tener ese nivel de audiencia”, completa Leonardo García.

El creador de Gran Hermano sentenció: "El rey es el formato".

El tema de Furia, según la mirada de Alejandro Ripoll, es que cayó en un error muy común que tienen figuras surgidas de manera similar. “Ella creyó o sintió que era la dueña del formato (Gran Hermano), que ella era ‘el rating’, y que fuera de GH también lo iba a traccionar adonde se instalara. En ShowMatch pasó algo similar cuando la Mole Moli –ex boxeador devenido en mediático–creyó que él hizo 38 puntos de rating. Y no es así, la gente compra empanadas no porque las quiera sino porque le gusta la carne picada, ‘el contenido’”.

Las redes sociales, la televisión y el streaming

Aunque las audiencias son diferentes y, como se ejemplificó, el intercambio de nombres de uno a otro espacios no son garantía de éxito, sí hay algo que comparten porque, explica Leonardo García –de En Directo Stream–, “el streaming y la televisión se alimentan de las redes sociales. Un noticiero puede hacer de, por ejemplo, de tuits cruzados un par de bloques; y en streaming Ángel de Brito puede armar una discusión en su programa de Bondi, y a la noche hacer lo mismo Luquitas Rodríguez o Tomás Rebord...Y como son éstos son figuras de las redes hacen un extrapolación de cantidades seguidores en redes sociales audiencia en streaming”.

(*) 9 de octubre de 2024.