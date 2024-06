Bernarda Cella: “En un año logramos que ‘Olga’ no sea solamente Migue Granados”

El próximo miércoles, Olga cumple su primer año y en el universo del streaming argentino, ocupa con comodidad el primer puesto. “Logramos que Olga no sea solamente Migue Granados”, explica Bernarda Cella a PERFIL, en el marco del Experencia Endeavor, la megaconferencia que cada año reúne a emprendedores argentinos.

Bernarda y su hermano Luis Cella tuvieron que esperar seis meses para que Migue Granados escuchara la propuesta y que finalmente aceptara ser la figura principal de lo que finalmente sería Olga. Con ellos, pero de bajo perfil, hay un socio inversor que es amigo del secundario de Luis. Y en junio de 2023, salieron al aire con dos programas y un equipo total de veinte personas; este junio de 2024, suman cien personas y la grilla se cuadriplicó. El festejo por el primer año será una transición extendida –de 6 de la mañana a 12 de la noche– donde desde un hotel porteño, emularán a La Noche de los Martín Fierro con “Los Premios Olga”.

—¿Qué balance hacés de este primer año?

—El balance es más que positivo. Nosotros no podemos creer lo que pasó con Olga. Sí confiábamos mucho en lo que teníamos, pero no sabíamos que lo que nos está pasando se iba a dar tan rápido. Eso fue lo que más nos sorprendió y hoy estamos muy felices con lo que estamos haciendo.

—¿Y con respecto al streaming en general qué observás?

—Este año, en general, en el universo argentino, se posicionaron muchísimas opciones. Y me encanta que así sea. Creo que Olga es muy distinto al resto y no tomo a ninguna (de las demás propuestas) como competencia artística o de contenido.

—¿Cómo es eso?

—Te pongo la foto que pinta esto que te digo: nosotros hicimos el Spinetta Day con un (teatro) Colón a beneficio (N. de la R: el ingreso a la función era un alimento no perecedero), y LuzuTV hizo un Colón para montar una falsa boda (N. de la R.: entre Nico Ochiatto y su novia Jazmín Peña). Es imposible que la misma persona vea las dos cosas y a eso es lo que me refiero cuando digo que no competimos: nadie que vea Olga puede ver la falsa boda.

—Obviamente lo del Colón fue un hito para ustedes...

—Miguel (Granados) quería hacer el primer programa de este año en el Colón. Eso sería la primera vez que un canal de streaming transmitía en vivo desde allí. Pero eso no salió por la programación que tenía el teatro. El tema venía difícil hasta que nos dan la fecha del 22 de mayo, y Lucas Fridman, que es nuestro jefe artístico, dice que ese día se cumplen cincuenta años del lanzamiento de Artaud, un disco clave en la carrera de (Luis Alberto) Spinetta, y ahí se armó el Spinetta Day.

—¿Tuvieron sponsors?

—Fuera de los que acompañan a los distintos programas, no. Pero nos pasó lo mismo que cuando hicimos el festival el 1º de mayo en la puerta de Olga. Al día siguiente nos cuenta Javi, que es el jefe comercial, de la cantidad de marcas que llamaron para decir que la próxima vez nos querían acompañar. De lo del día de trabajador y lo de Spinetta, lo armamos con producción propia.

—¿Hay algo de lo que pasó este año en la pantalla de Olga de lo que te reprochás?

—A veces nos equivocamos, o todos los días. La última que me acuerdo fue en los Premios Gardel. A nosotros nos importan mucho esos eventos y en el programa (Sería increíble) de Nati (Jota), no hicimos nada sobre los premios.

—¿Los sorprendió el fenómeno que generó la inclusión de Caro Pardíaco, el personaje que creo Julián Kartun?

—Desde adolescente soy fan de Caro Pardíaco. Ya el año pasado le había pedido a Migue para que esté en su programa y nunca se dio. Y este año cuando se armó el programa de Yayo –Se extraña a la Nona– fue como que era el lugar para Caro Pardíaco. Y la está rompiendo, el fenómeno del streaming.

—¿Es tan así?

—El programa de Yayo es como un fenómeno de internet y les va mejor que a todos los programas de streaming de Argentina, y estamos felices. Logramos trascender eso de que el canal no sea solo Migue (Granados).

—¿Qué se viene para lo que queda del año?

—El año pasado hicimos un Movistar Arena, y ese es nuestro piso, así que vamos por un estadio. Además, el programa de Yayo solo este año también hará un Movistar. También en octubre haremos en el Arena de Montevideo (Uruguay) Olga y las bandas eternas, con la conducción de Migue junto a Lucas Fridman y Tefi Russo.

—¿Cómo resumirías esto que armaron en el streaming?

—Un poco lo que hicimos con Olga es traer lo mejor de los dos mundos que nosotros conocíamos. El medio de la televisión lo conocemos (mi hermano y yo) desde muy chiquitos. Mi papá era productor de televisión (Luis Cella), y los canales de televisión eran lo único que nosotros que conocíamos. Yo veía las planillas de rating cuando mis amigos estaban viendo Facebook. Viniendo desde ahí es que siento que unimos lo mejor de los dos mundos: la prolijidad y la estructura de la televisión con la locura, la rebeldía y la libertad del streaming.

Este presente no tan lejano es muy diferente al lanzamiento de junio de 2023 cuando, en la recta final, la persona en la que confiaron los equipos –cámaras, micrófonos– los estafó. Esas primeras transmisiones fueron casi artesanales y con errores. Ahora, eso quedó como una anécdota.

Caro Pardíaco según su famoso “padre”

“Hace un rato fui a hacer un trámite al Banco Provincia y me recibieron con el afecto con el que se recibe al padre de Caro Pardíaco, contó en una reciente entrevista Mauricio Mauricio, el “padre de Caro Pardíaco”, el personaje que creó su hijo Julián Kartun. “Es muy lindo. Y sobre todo en nuestro caso, que el personaje de mi hijo Julián tiene peso mítico en la familia, porque lo hace desde que tenía diez años, y jodía con ese personaje en nuestros viajes”. A este dramaturgo, director y actor le sucede que, cada tanto, se apersona en una entrevista y le toca dedicarle un tiempo a Caro Pardíaco, ya que ese increíble personaje es uno de los miembros estables del panel de Se extraña a la nona, programa conducido por Yayo Guridi, y se convirtió en un fenómeno del streaming y buscado por marcas para sus comerciales en redes. Hay un aspecto refrescante de esas declaraciones del padre hacia su hijo. “Yo siempre digo: que se esté ganando la vida con ese personaje que hacía para joderle la vida a la hermana es realmente incorporar un personaje: yo digo que eso es encontrar cómo generarle calorías a ese personaje”, dice Kartun padre.