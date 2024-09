¿Qué dicen las primeras cifras del rating de los canales de streaming de Argentina?

Era inevitable que ante el fortalecimiento del streaming argentino, surgiría lo que se define como el “Ibope del stream” para medir el “rating online”. El IMS –Índice de Métricas de Streaming– es una iniciativa de En Directo Stream que, en 2022, comenzó trabajar en el mundo de datos y relevamiento de audiencias de streaming cuando advirtieron que algo nuevo estaba pasando en el mundo on line.

¿Quiénes son los creadores del IBOPE digital?

“A comienzos de 2024 fuimos a buscar a la Universidad de Buenos Aires para firmar un convenio y que nos aporten los equipos técnicos para trabajar juntos y darle mayo profesionalismo y rigurosidad a todo esto”, explicó a PERFIL Leonardo García, uno de los tres cofundadores de En Directo Stream. Y este “Ibope del stream” ya tiene las primeras mediciones que tomaron del 26 de agosto al 1º de septiembre, en principio, de los canales que en YouTube superan los cien mil suscriptores. Estos son: LuzuTV, Olga, Gelatina, Blender, Carajo, República Z, y BondiLiveLeonardo García y Sergio Rosemblat –sherpa de datos y socio de En Directo Stream-, hablaron con PERFIL sobre los resultados.

—¿Qué escenario describen las primeras cifras del “Ibope del streaming?

—En el último semestre hay un crecimiento sostenido de 20 por ciento mensual en todas las variables que medimos. Las de interacción (compartir, comentar, suscribir, likear) crecen a un 27 por ciento mensual promedio entre los canales que medimos.

Cifras del Índice de Métricas de Streaming (IMS).

—¿El ‘CrisMorenaDay’ que ofreció Olga es el pico hasta ahora de este fenónemo?

—Podría decirse que marcó la fuerza del fenómeno “canales de stream” en Argentina. Telefe lo emitió en horario central y tuvo 8,2 de rating ( unos 850 mil televidentes); y Olga llenó un Gran Rex, con un pico de visualizaciones en vivo de 384.529; más de un millón y medio que lo vieron en on demand, y a eso hay que sumar todos los contenidos que se compartieron, comentaron, likearon, enviaron etc.

—¿Cómo impacta esto en las empresas al verlo como un espacio más para poner publicidad?

—Una de las características disruptivas de este fenómeno es que no tienen a la publicidad como modelo único o principal de negocio. Los anunciantes lo advierten antes que sus centrales de medios, y no hay todavía un modelo maduro ni unificado de oferta del streaming al mundo de la publicidad. Sin embargo en el último mes, más de cien marcas estuvieron en emisiones en vivo.

—¿Las cifran avizoran que el streaming tiene futuro?

—Estamos convencidos que todos los que observamos o participamos de este sector lo vemos crecer día a día a tasas no habituales.

Daros publicados por el Índice de Métricas de Streaming (IMS).

—¿Este rating permite saber cómo es el perfil del espectador?

—El dueño de un canal conoce datos de su audiencia que no son públicos. Nosotros sólo medimos su comportamiento. Sí se puede trazar un perfil de público con los datos disponibles pero no es nuestro objetivo.

—Leo en los comentarios de Twitter /X que señalan que algunos canales, potencian su audiencia con trolls. ¿Eso se puede descubrir cuando Uds.hacen las mediciones?

—Un troll es un alguien que cobra por decir o hacer algo en internet. Un bot es una maquinita que hace algo parecido. ¿Si alguien la mete con la mano es gol? YouTube tiene mecanismos bastante eficaces para descubrir y penalizar estos tipos de comportamientos. Nosotros medimos lo que dice YouTube. El gol de Diego (Maradona) fue con la mano, el referí dijo gol....Fue gol.

—Entonces...

—Si YouTube dice que el dato es 100, lo tomamos como válido independientemente de como se generó ese dato. Lo que se ve en las mediciones son saltos ilógicos en el comportamiento de las audiencias. Esos saltos, como dice YouTube, también se pueden originar en ajustes que hacen las propias plataformas sobre sus propias mediciones. Tenemos detectados varios ejemplos de estas intervenciones de las plataformas en sus datos.

Datos del Índice de Métricas de Streaming (IMS),

—¿Qué cifra los sorprendió?

—La más sorprendente es la cantidad de proyectos nuevos de canales de stream que nacieron en Argentina. ¡Tenemos medimos a treinta canales ! Una de las mayores sorpresas durante el último mes es el crecimiento de Bondi Live, que tiene una propuesta más similar a la tevé tradicional pero que se asentó bien en el stream y crece semana a semana. No dejan de ser una novedad los números de Luzu y Olga; el programa de Nico Ochiatto –alma mater de Luzu– no baja de un promedio de 90 mil visualizaciones en vivo por día; y los especiales de Olga que concentran a un público que no es sólo del stream o que, justamente por estos eventos, empiezan a vincularse con estas plataformas. Gelatina se posicionó claramente como escenario de reflexión política; y Carajo, llegó para quedarse. Sin embargo no todos son éxitos. Nos sorprende la cifra de algunas figuras sagradas del “mundo TV” en sus incursiones en el streaming.

—¿Cuáles son los momentos de mayor consumo del streaming en vivo?

—Una de las características disruptivas del streaming es que se rompe con el concepto de “vivo”: los contenidos son consumidos cuando la audiencia quiere. Los datos de consumo on demand superan holgadamente al consumo “en vivo”. Por cada consumidor en vivo hay no menos de quince que lo ven cuando quieren.

—¿En el on demand, las cifras del rating aumenta de manera considerable?

—Sí, obviamente que aumenta respecto al vivo porque es lo mejor que ofrece el streaming: la posibilidad de consumir lo que uno quiera cuando quiera. Los fines de semana son el momento en que registramos mayor consumo. Este es un fenómeno que es observable y cuantificable, y que nos ha demostrado que hay un desplazamiento del “televidente” que quizás es de otras plataformas pagas que van perdiendo audiencia respecto a los canales que generan contenido preferentemente para YouTube.