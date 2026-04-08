Una nueva señal de alarma volvió a encenderse en el corazón del mercado energético global. Según informó la agencia semioficial iraní Fars, el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz fue suspendido este miércoles tras un ataque israelí contra Líbano, en un movimiento que eleva la tensión en una de las rutas clave para el suministro mundial de crudo.

El estrecho de Ormuz es un punto neurálgico por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa a nivel global. Cualquier interrupción en ese corredor impacta de forma directa en los precios internacionales, las expectativas de inflación y, por arrastre, en los mercados financieros. La decisión informada desde Irán vuelve a poner en duda la estabilidad de la tregua anunciada en las últimas horas entre Washington y Teherán.

Sin embargo, la situación mostró señales contradictorias a lo largo de la jornada. Medios iraníes indicaron que un primer buque logró atravesar el estrecho con autorización de Irán tras la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que el sistema de monitoreo marítimo MarineTraffic reportó en la red X que los movimientos de embarcaciones comenzaron a reanudarse en la zona.

Este escenario de versiones cruzadas refleja la fragilidad del equilibrio geopolítico actual: una tregua formal conviviendo con episodios militares que amenazan con escalar el conflicto. Para los mercados, el dato central es que el riesgo sobre la oferta energética global sigue latente. Si las interrupciones en Ormuz se consolidaran, el impacto sobre el precio del petróleo podría ser inmediato, revirtiendo la reciente caída que había acompañado el anuncio del alto el fuego.

En este contexto, los inversores vuelven a moverse con cautela. La volatilidad en el petróleo se convierte nuevamente en el principal driver de los activos globales, mientras economías emergentes como la Argentina quedan expuestas a estos shocks externos, tanto por su impacto en la inflación como en el costo del financiamiento. El mensaje es claro: la tregua trajo alivio, pero el riesgo energético global sigue lejos de disiparse.

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