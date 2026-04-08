Mariano Gorodisch explicó en qué consiste el nuevo rulo del dólar en el mercado cambiario

El periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch, en comunicación con Canal E, analizó la dinámica del dólar en Argentina, explicó los “rulos financieros” y advirtió sobre el atraso cambiario frente a la inflación. También detalló cómo funcionan los arbitrajes entre el dólar blue, el oficial y el contado con liquidación.

El mercado cambiario muestra una situación atípica con el dólar blue por debajo de otros tipos de cambio. Mariano Gorodisch explicó el fenómeno: “Si vos ves el Blue, 1.390 en estos momentos y esto se debe a la escasez de pesos”.

Las empresas salen a vender dólares para pagar los sueldos

Según detalló, la dinámica responde a una cuestión estacional: “Las empresas necesitan pagar sueldos y tienen que salir a vender sus ahorros en dólares”, lo que presiona a la baja el tipo de cambio informal. En paralelo, se abre una oportunidad de arbitraje: “El contado con liquidación en 1.487, 100 pesos de diferencia tenés entre uno y otro”.

Gorodisch explicó en detalle la operatoria que hoy genera ganancias en el mercado: “Salir a comprar Blue, lo depositás en el banco, lo mandás a una cuenta que tengas en el exterior y con esos dólares que tenés en la cuenta del exterior, los traes para acá”.

Las operatorias que busca frenar el Banco Central

Luego, manifestó que el resultado es claro: “Una ganancia, ahí la tenés, de casi 100 pesos por cada dólar con este arbitraje”. Sin embargo, advirtió límites regulatorios: “No se puede hacer rulo con esto, el Banco Central le había dicho a los bancos, paren un poco con esta operatoria”.

Además del blue, también hay oportunidades con otros tipos de cambio. El entrevistado señaló que, “si vos tenés pesos en tu caja de ahorro, con esos pesos compras dólares, 1.405. Lo traes ahí por contado con liquidación y te quedan 68 pesos limpios con esta operación”.

Sobre el MEP, indicó: “1.431 está el MEP en estos momentos y tenés una diferencia de 41 pesos entre el blue y el MEP”, aunque aclaró que la rentabilidad es menor.