Inteligencia artificial y salud: cómo cambia la relación entre médicos y pacientes

El médico Leonardo Biolatto, especialista en contenidos científicos de Intramed, analizó en diálogo con Canal E el impacto de la inteligencia artificial en la medicina y cómo modificó la dinámica en los consultorios.

Según explicó, el fenómeno ya es cotidiano: los pacientes llegan con información previa, diagnósticos tentativos e incluso propuestas de tratamiento generadas por sistemas de IA.

Del “doctor Google” a la inteligencia artificial

Biolatto señaló que el cambio es profundo respecto a etapas anteriores. “Antes se hablaba del doctor Google, hoy eso se multiplicó exponencialmente”, explicó. En la actualidad, los pacientes pueden cargar estudios, síntomas e incluso datos de dispositivos como relojes inteligentes en plataformas de IA y obtener respuestas antes de ir al médico.

“El paciente ya hizo una preconsulta, pero no con un profesional, sino con un sistema de inteligencia artificial”, afirmó.

Pacientes con prediagnóstico y mayor información

Este nuevo escenario genera un cambio en la consulta médica. Los pacientes llegan con un prediagnóstico y, en muchos casos, con una opinión formada. “Vienen con información, diagnósticos y hasta propuestas de tratamiento”, detalló Biolatto, lo que obliga al profesional a replantear su rol en la consulta.

Además, advirtió que esto puede derivar en cuestionamientos hacia el médico cuando la recomendación profesional no coincide con la sugerida por la IA.

Los riesgos del uso sin supervisión médica

El especialista remarcó que la mayoría de los médicos acepta el uso de inteligencia artificial, pero con una condición clave: la intervención del profesional. “El problema es cuando el paciente resuelve todo completamente y hace caso a un diagnóstico de la IA sin tamizarlo por el médico”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que uno de los principales riesgos es el sesgo de información, ya que los sistemas de IA trabajan con los datos que el usuario carga. “Si el paciente solo ingresa un estudio aislado y no su historia clínica completa, la respuesta va a ser sesgada”, advirtió.

Limitaciones de la inteligencia artificial en salud

Biolatto destacó que la IA funciona como un modelo estadístico basado en probabilidades, pero carece de elementos clave del ejercicio médico. “No tiene la experiencia clínica ni el contexto que tiene un profesional que atendió muchos casos similares”, explicó.

Por eso, subrayó que la salud no puede reducirse a una lógica matemática: “No es una ecuación donde uno más uno es dos”.

El desafío de la regulación

Otro punto central es la falta de regulación. Según el especialista, Latinoamérica está atrasada en la creación de marcos legales para el uso de inteligencia artificial en salud. “Se tiene que acelerar el proceso legislativo, porque esto ya está ocurriendo en los consultorios”, afirmó.

Además, alertó sobre el manejo de datos sensibles, tanto por parte de pacientes como de profesionales, en plataformas abiertas como ChatGPT o Gemini.

Un cambio irreversible en la medicina

Para Biolatto, el uso de inteligencia artificial en la salud ya es un hecho instalado y plantea nuevos desafíos para todo el sistema. Mientras los pacientes acceden a más información que nunca, el rol del médico se vuelve clave para interpretar, contextualizar y validar esos datos.

“Hoy tanto el paciente como el médico están usando estos sistemas”, concluyó, marcando un cambio estructural en la práctica médica.